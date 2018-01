Rund eine Woche nach der Rückkehr von Montreal Impact stand Blerim Dzemaili bei Bologna bereits in der Startformation. Mit dem Schweizer kam Bologna, das vor der kurzen Winterpause etwas ins Straucheln geraten war und vier der letzten fünf Spiele verloren hatte, gegen den Tabellenletzten Benevento rasch in die Spur. Noch vor der Pause traf Mittelstürmer Mattia Destro zur Führung.

Dzemaili erzielte zwei Minuten vor dem Ende nach einem Konter und einem Sprint mit Ball am Fuss über 50 Meter mit einem Flachschuss das 3:0. Durch den Sieg schaffte Bologna den Anschluss ans breite Mittelfeld, das um die letzten zwei Plätze in der Europa League kämpfen wird. Der 7. Platz ist nur drei Punkte entfernt.

Napoli holt im Fernduell mit Meister Juventus Turin drei wertvolle Punkte. Der Leader siegt in der 21. Runde beim formstarken Atalanta Bergamo 1:0. Der Vorsprung von Napoli auf Juventus Turin beträgt damit im Moment vier Punkte. Die Turiner spielen erst am Montag - zuhause gegen den FC Genoa.

Der Belgier Dries Mertens erzielte das entscheidende Tor in der 65. Minute. Der Sieg für Napoli ging letztlich in Ordnung, weil der Leader nach einer schwachen ersten Hälfte zusetzen konnte und mit Fortdauer der Partie den Gegner mehr und mehr beherrschte.

Atalanta Bergamo, das Überraschungsteam der letzten Saison, hatte zuletzt Auswärtsspiele gegen Milan und die AS Roma gewonnen, bleibt aber im Tabellen-Mittelfeld der Serie A stecken. Der Sieg von Napoli in Bergamo konnte auch deshalb nicht unbedingt erwartet werden, weil die Süditaliener erst vor drei Wochen im Cup zuhause gegen Atalanta ausgeschieden war.

Bei Atalanta kam neben dem gesetzten Remo Freuler für einmal auch Nico Haas zum Einsatz. Der Schweizer Mittelfeldspieler, der im Sommer vom FC Luzern nach Italien gewechselt hatte, wurde in der 76. Minute eingewechselt. Es war sein dritter Teileinsatz in der Serie A.

Platzverweis für Rodriguez

Glück im Unglück hatte Ricardo Rodriguez, der bei Milans 2:1-Auswärtssieg in Cagliari in der Schlussphase die Gelb-Rote Karte sah. In Unterzahl brachten die Mailänder den knappen Vorsprung aber über die Zeit. Nach einer ersten Verwarnung wegen Fouls hatte Rodriguez in der 82. Minute etwas Pech, weil er im Fallen seinen Gegenspieler zu Boden zog. Es war der erste Platzverweis von Rodriguez seit der Saison 2013/14 (damals noch bei Wolfsburg).

Der Platzverweis war aufgrund der zweiten Verwarnung hart, passte aber zur ungenügenden Leistung von Rodriguez, der von seinem Gegenspieler mehrmals überlaufen wurde. So hatte etwa bei der ersten Verwarnung das schlechte Stellungsspiel von Rodriguez am Ursprung des Fouls gestanden.

Telegramm/Resultate

Inter Mailand - AS Roma 1:1 (0:1). - 57'066 Zuschauer. - Tore: 31. El Shaarawy 0:1. 86. Vecino 1:1.

Cagliari - Milan 1:2 (1:2). - 18'000 Zuschauer. - Tore: 8. Barella 1:0. 36. Kessié (Foulpenalty) 1:1. 42. Kessié 1:2. - Bemerkungen: Milan mit Rodriguez. 82. Gelb-Rote Karte gegen Rodriguez (Milan). 89. Gelb-Rote Karte gegen Barella (Cagliari).

Atalanta Bergamo - Napoli 0:1 (0:0). - 19'098 Zuschauer. - Tor: 65. Mertens 0:1. - Bemerkung: Atalanta Bergamo mit Freuler und Haas (ab 74.).

Bologna - Benevento 3:0 (1:0). - 20'515 Zuschauer. - Tore: 35. Destro 1:0. 73. De Maio 2:0. 88. Dzemaili 3:0. - Bemerkung: Bologna mit Dzemaili.

Udinese - SPAL Ferrara 1:1 (1:0). - 16'000 Zuschauer. - Tore: 11. Samir 1:0. 49. Floccari 1:1. - Bemerkung: Udinese ohne Widmer und Behrami (beide verletzt).

Die weiteren Spiele vom Sonntag: Hellas Verona - Crotone 0:3. Lazio Rom - Chievo Verona 5:1. Sampdoria Genua - Fiorentina 3:1. Sassuolo - Torino 1:1.

Rangliste

1. Napoli 21/54 (45:13). 2. Juventus Turin 20/50 (49:15). 3. Lazio Rom 20/43 (53:25). 4. Inter Mailand 21/43 (36:16). 5. AS Roma 20/40 (31:15). 6. Sampdoria Genua 20/33 (39:30). 7. AC Milan 21/31 (27:28). 8. Atalanta Bergamo 21/30 (31:27). 9. Udinese 20/29 (34:28). 10. Torino 21/29 (29:28). 11. Fiorentina 21/28 (30:24). 12. Bologna 21/27 (26:30). 13. Chievo Verona 21/22 (21:37). 14. Sassuolo 21/22 (14:31). 15. Genoa 20/21 (16:22). 16. Cagliari 21/20 (19:33). 17. Crotone 21/18 (16:38). 18. SPAL Ferrara 21/16 (22:39). 19. Hellas Verona 21/13 (18:44). 20. Benevento 21/7 (13:46).