Während der Rest der Mannschaft sich auf dem Balkon feiern lässt, den Fangesänge zuhört und winkt, steht Matías Delgado etwas weiter hinten. Beim Ausgang zum Balkon des Stadtcasinos. An seiner Seite ist Bernhard Heusler. Arm in Arm stehen die beiden da. Geniessen den Moment. In aller Ruhe. Und etwas im Hintergrund.

Es ist dies ein Bild, wie man es an jeder Meister- oder Cupfeier sehen konnte. Der Captain und der Präsident, sie wollten diese emotionalen Momente immer zusammen teilen. Weil sie viel mehr sind als Captain und Präsident. Matías Delgado und Bernhard Heusler sind Freunde geworden. «Mati und ich haben uns immer viel geschrieben. Wir sind uns sehr verbunden», sagt Heusler als wir ihn am Tag nach der Bekanntgabe von Delgados Rücktritt erreichen.