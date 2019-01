Der Abstand von Monaco zum Tabellendrittletzten Dijon (1:1 gegen Montpellier) beträgt weiterhin drei Punkte. Der Belgier Youri Tielemans traf beim Monaco-Debüt des Spaniers Cesc Fabregas kurz vor der Pause zum Ausgleich.

Am Ende nützte die Punkteteilung keinem der beiden Teams. Monaco bleibt unter dem Strich klassiert, und Marseille verpasste es, wenige Tage nach dem peinlichen Ausscheiden im Cup gegen den Viertligisten Andrézieux in der Meisterschaft wieder Fahrt aufzunehmen. Der letztjährige Finalist der Europa League hat in der Ligue 1 seit dem 25. November 2018 nicht mehr gewonnen und kommt derzeit als Neunter nicht über einen Platz im Tabellen-Mittelfeld hinaus.

Telegramme/Resultate:

Toulouse - Strasbourg 1:2 (1:1). - Tore: 17. Ajorque 0:1. 29. Sanogo (Foulpenalty) 1:1. 64. Sissoko 1:2. - Bemerkung: Toulouse mit Moubandje.

Olympique Marseille - Monaco 1:1 (1:1). - 45'000 Zuschauer. - Tore: 13. Maxime Lopez 1:0. 38. Tielemans 1:1. - Bemerkung: Monaco mit Benaglio.

Weitere Resultate vom Sonntag: Nantes - Rennes 0:1. Dijon - Montpellier 1:1.

Rangliste:

1. Paris Saint-Germain 18/50 (53:10). 2. Lille 20/37 (32:20). 3. Lyon 19/33 (31:22). 4. Saint-Etienne 19/33 (29:22). 5. Montpellier 19/31 (26:16). 6. Rennes 19/29 (28:25). 7. Nice 19/29 (14:17). 8. Strasbourg 20/29 (32:24). 9. Marseille 18/28 (31:27). 10. Reims 20/27 (16:19). 11. Nîmes 18/23 (26:28). 12. Nantes 19/23 (26:26). 13. Bordeaux 18/22 (20:21). 14. Toulouse 19/21 (18:29). 15. Angers 18/20 (20:22). 16. Caen 20/18 (20:28). 17. Amiens 20/18 (17:34). 18. Dijon 19/17 (17:32). 19. Monaco 19/14 (17:30). 20. Guingamp 19/11 (14:35).