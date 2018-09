Ein erster Brennpunkt bahnt sich in Leverkusen an. Die Werkself ist mit einem Torverhältnis von 2:8 am Ende der Tabelle klassiert. In München kam Bayer trotz einer frühen Führung komplett von der Ideallinie ab - die 31. Niederlage im 40. Auswärtsspiel beim Rekordchampion war nicht abzuwenden. Dem Favoriten genügten zwei, drei raffinierte Aktionen, um die instabile Elf von Heiko Herrlich aus der Balance zu kippen. Für den Tiefpunkt sorgte Karim Bellarabi mit seinem Tritt gegen Rafinha - der Verlierer des Tages sah Rot, derweil der Titelhalter nach Weltmeister Tolisso einen weiteren verletzten Akteur verlor.

Dass die Bayern ihrem Sonderstatus auch in der aktuellen Kampagne gerecht würden, daran zweifelte nach zuletzt sechs Titelgewinnen in Folge kein Experte. Interessant ist indes, wer sich unter die unmittelbaren Verfolger einreihte: Neben Lucien Favres wieder strukturierte und besser als auch schon dotierte Borussia Dortmund spielen die Hertha, Wolfsburg und Mainz vorne mit.

Berlin überraschte in der Top-Affiche in Wolfsburg erneut positiv. Bis zur 93. Minute führte der Klub aus der Hauptstadt 2:1, ehe der Schweizer Joker Admir Mehmedi den Ausgleich erzwang. Die Partie beinhaltete so ziemlich alles, was zu einem Schlagabtausch auf gehobenem Niveau gehört: Intensität, Spektakel, ein dramatischer Spielverlauf bis zur letzten Sekunde.

Während Wolfsburg die Chaostage offenbar endgültig verkraftet hat und mit einem rundum erneuerten Management nach zwei Spielzeiten einer ungemütlichen Zusatzschlaufe in der Barrage wieder für positive Schlagzeilen bereit scheint, hinterlässt Berlin ebenfalls einen sehr guten Eindruck. Pal Dardais Handschrift ist nach knapp 4,5 Saisons als Taktgeber der Hertha mehr denn je erkennbar.

Fahrt nimmt RB Leipzig (3:2 gegen Hannover) auf. Der erhebliche Fehlstarts in Dortmund (1:4) flaut ab, die Stimmung könnte drehen, Trainer-Rückkehrer Ralf Rangnick gerät nicht frühzeitig unter medialen Beschuss. Timo Werner führte den ambitionierten Verein mit einer Doublette zum ersten Erfolg seit der Sommerpause.

Den Umschwung der Runde inszenierte Mainz. Innerhalb der letzten sechs Minuten erzwangen die Einheimischen dank Ujah und Maxim die Wende vom 0:1 zum 2:1. In Düsseldorf coachte Altmeister Friedhelm Funkel den mässig dotierten Aufsteiger zu einem respektablen 2:1 gegen die weiterhin unzureichende TSG Hoffenheim; der Champions-League-Debütant kommt im letzten Jahr unter Julian Nagelsmann nicht auf Touren.

Rangliste: 1. Bayern München 3/9 (9:2). 2. Borussia Dortmund 3/7 (7:2). 3. Wolfsburg 3/7 (7:4). 4. Hertha Berlin 3/7 (5:2). 5. Mainz 05 3/7 (4:2). 6. Borussia Mönchengladbach 2/4 (3:1). 7. Werder Bremen 2/4 (3:2). 8. Augsburg 3/4 (4:4). 9. Fortuna Düsseldorf 3/4 (4:4). 10. RB Leipzig 3/4 (5:7). 11. Hoffenheim 3/3 (5:6). 12. Eintracht Frankfurt 3/3 (4:5). 13. Hannover 96 3/2 (3:4). 14. 1. FC Nürnberg 2/1 (1:2). 15. Schalke 04 2/0 (1:4). 16. SC Freiburg 2/0 (1:5). 17. VfB Stuttgart 2/0 (0:4). 18. Bayer Leverkusen 3/0 (2:8).