Der Routinier, der am Champions-League-Finalturnier den späteren Finalisten Paris Saint Germain in die Halbfinals geschossen hatte, ist als Ersatz für Torgarant Robert Lewandowski vorgesehen.

Der frühere deutsche Junioren-Internationale spielte 49 Mal für Kamerun. Nach Stationen in Deutschland beim Hamburger SV, in Nürnberg, in Mainz und bei Schalke lief er für Stoke City und Paris Saint-Germain auf. Am Sonntag hatten die Münchner bereits den Spanier Marc Roca (23) verpflichtet.