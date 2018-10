Thiago zog sich am Dienstag beim Cupspiel gegen das viertklassige Rödinghausen eine Verletzung am Aussenband und an der Kapsel des rechten Sprunggelenks zu.

Der 27-jährige Spanier verlängert damit die Liste der abwesenden Spieler: Die Franzosen Corentin Tolisso und Kingsley Coman fallen monatelang aus, beim Cupspiel am Dienstag fehlten zudem die kranken James Rodriguez und Jérôme Boateng sowie Arjen Robben (Rücken) und Mats Hummels (muskuläre Beschwerden).