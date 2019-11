Bayern München geht in Frankfurt unter - Leipzig mit Schützenfest

In den letzten zehn Jahren gab es für die Eintracht Frankfurt gegen Bayern München fast nichts zu holen. Die Ausnahme war der Sieg im Cupfinal 2018. In der Bundesliga war der Erfolg am Samstagnachmittag der erste gegen die Münchner seit 2010. Damals war unter anderen der heutige YB-Sportchef Christoph Spycher am 2:1-Heimsieg beteiligt gewesen.

Für die Bayern nahm die Partie rasch einen schlechten Verlauf. Schon in der 9. Minute sah Jérôme Boateng für eine Notbremse die Rote Karte. Filip Kostic (25.), Sow (33.), der Ex-Basler David Abraham (49.), Martin Hinteregger (61.) und Goncalo Paciencia (85.) trafen danach für die Frankfurter. Für den im Sommer zur Eintracht gestossenen Sow war es der erste Treffer für seinen neuen Klub. Die Bayern konnten zwischenzeitlich auf 1:2 verkürzen, weil Robert Lewandowski dank einem Solo seine Torserie auch im zehnten Bundesligaspiel der Saison fortsetzte. Der Pole hat in jeder der bisherigen Partien mindestens einmal getroffen.

Der Rückstand von Bayern München auf den Leader Mönchengladbach wuchs auf vier Punkte an. Die Borussen setzten sich in Leverkusen mit 2:1 durch. Marcus Thuram bereitet das 1:0 vor und traf drei Minuten vor der Pause zum Endstand. Auch Dortmund siegte dank Toren von Thorgan Hazard, Raphaël Guerreiro und Mario Götze mit 3:0 gegen Wolfsburg.

Die lange zeit ungeschlagenen Wolfsburger kassierten damit innerhalb von wenigen Tagen die zweite Saisonniederlage. Mitte der Woche waren sie gegen Leipzig im Cup mit 1:6 untergegangen. Die Leipziger setzten am Samstag noch einen drauf. Sie deklassierten daheim Mainz mit 8:0. Timo Werner traf dreimal.

Resultate und Tabelle:

Leverkusen - Mönchengladbach 1:2 (1:2). - 30'210 Zuschauer. - Tore: 19. Wendt 0:1. 25. Volland 1:1. 42. Thuram 1:2. - Bemerkungen: Mönchengladbach mit Sommer, Elvedi (bis 69.) und Zakaria (ab 69.), ohne Embolo (verletzt). 96. Rote Karte gegen Bailey (Leverkusen).

Dortmund - Wolfsburg 3:0 (0:0). - 80'200 Zuschauer. - Tore: 52. Hazard 1:0. 58. Guerreiro 2:0. 88. Götze (Handspenalty) 3:0. - Bemerkungen: Dortmund mit Akanji und Hitz, ohne Bürki (Ersatz). Wolfsburg mit Steffen (ab 89.), ohne Mbabu (Ersatz) und Mehmedi (verletzt).

Eintracht Frankfurt - Bayern München 5:1 (2:1). - 51'500 Zuschauer. - Tore: 25. Kostic 1:0. 33. Sow 2:0. 37. Lewandowski 2:1. 49. Abraham 3:1. 61. Hinteregger 4:1. 85. Paciencia 5:1. - Bemerkungen: Eintracht Frankfurt mit Sow und Fernandes (bis 80.). 9. Rote Karte gegen Boateng (Bayern München).

Leipzig - Mainz 8:0 (5:0). - 38'517 Zuschauer. - Tore: 5. Sabitzer 1:0. 30. Werner 2:0. 35. Nkunku 3:0. 39. Halstenberg 4:0. 44. Poulsen 5:0. 48. Werner 6:0. 50. Mukiele 7:0. 87. Werner 8:0. - Bemerkungen: Leipzig ohne Mvogo (Ersatz). Mainz ohne Fernandes (Ersatz).

Bremen - Freiburg 2:2 (1:1). - 41'000 Zuschauer. - Tore: 9. Rashica 1:0. 28. Petersen 1:1. 59. Gebre Selassie 2:1. 93. Petersen 2:2. - Bemerkungen: Bremen ohne Lang (Ersatz). 87. Gelb-Rote Karte gegen Haberer (Freiburg).

Die weiteren Spiele der 10. Runde. Freitag: Hoffenheim - Paderborn 3:0. - Samstag: Union Berlin - Hertha Berlin 18.30. - Sonntag: Fortuna Düsseldorf - 1. FC Köln 15.30. Augsburg - Schalke 04 18.00.

1. Borussia Mönchengladbach 10/22 (21:10). 2. Borussia Dortmund 10/19 (23:11). 3. RB Leipzig 10/18 (25:10). 4. Bayern München 10/18 (25:16). 5. SC Freiburg 10/18 (19:12). 6. Eintracht Frankfurt 10/17 (21:15). 7. Wolfsburg 10/17 (11:8). 8. Hoffenheim 10/17 (14:13). 9. Schalke 04 9/15 (14:9). 10. Bayer Leverkusen 10/15 (15:15). 11. Hertha Berlin 9/11 (15:16). 12. Werder Bremen 10/11 (17:21). 13. Mainz 05 10/9 (10:27). 14. Fortuna Düsseldorf 9/7 (10:16). 15. Union Berlin 9/7 (9:15). 16. 1. FC Köln 9/7 (9:19). 17. Augsburg 9/7 (10:21). 18. Paderborn 10/4 (11:25).