Rodriguez, der Leihspieler von Real Madrid, zog sich beim 0:3 des Rekordmeisters in einem Freundschaftsspiel gegen Liverpool eine Muskelverletzung im rechten hinteren Oberschenkel zu. Rodriguez werde "in den kommenden Wochen" ausfallen, schrieben die Münchner in einer Mitteilung vage. Das kann auch gut zwei Monate oder mehr bedeuten.

Mittelfeldspieler Thiago erlitt in der Partie gegen Liverpool am Dienstagabend eine Bauchmuskelverletzung. Er falle damit zunächst für den Supercup am Samstag gegen Borussia Dortmund aus.