Mit dem Sieg gegen die zuvor punktgleichen Zürcher zeigte der FC Basel eine Woche nach der 1:3-Heimniederlage gegen den souveränen Leader Young Boys die in den eigenen Reihen erhoffte Reaktion. Albian Ajeti (19.) und Raoul Petretta kurz nach der Pause erzielten die Tore.

Basel verbesserte sich auf Kosten von Thun, das am Samstag das Derby gegen die Young Boys 2:3 verloren hatte, und von Zürich wieder an die zweite Position in der Rangliste. Der Rückstand beträgt nach wie vor 19 Punkte.

Lugano und Sion trennten sich unentschieden 2:2. Die Tessiner blieben damit zum fünften Mal hintereinander sieglos. Für die Walliser endete eine kleine Serie. Das Team von Trainer Murat Yakin hatte die letzten drei Meisterschaftsspiele allesamt gewonnen.

Im dritten Spiel vom Sonntag schlug Luzern die Grasshoppers im Letzigrund 3:2 und bestätigte damit ein weiteres Mal seine Stärke auf fremdem Terrain. Auswärts sind die Innerschweizer in dieser Saison nach YB die zweitbeste Mannschaft. Der Nigerianer Blessing Eleke war für Luzern zweifacher Torschütze.

Rangliste: 1. Young Boys 17/46 (53:19). 2. Basel 17/27 (32:32). 3. Thun 17/25 (35:27). 4. Zürich 17/24 (26:25). 5. St. Gallen 17/23 (26:32). 6. Luzern 17/22 (27:32). 7. Sion 17/21 (27:28). 8. Lugano 17/18 (26:32). 9. Grasshoppers 17/17 (21:33). 10. Neuchâtel Xamax FCS 17/13 (25:38).