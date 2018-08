Der niederländische Cupsieger setzte sich in der 2. Runde gegen den rumänischen Herausforderer Viitorul Constanta dank einem 3:1 im Rückspiel mit dem Gesamtskore von 5:3 durch.

Der FCB wurde am Mittwoch von PAOK Saloniki aus der Champions- in die Europa-League-Qualifikation verwiesen. Gegen Vitesse Arnhem tritt er am nächsten Donnerstag zuerst auswärts an, das Hinspiel folgt eine Woche später in Basel. Bei Vitesse spielt unter anderem der ehemalige FCZ-Verteidiger Rasmus Thelander.