Die Young Boys, die am Samstag gegen Lugano 1:0 gewonnen haben, führen die Tabelle nun mit 16 Punkten Vorsprung an. Dagegen beträgt die Differenz zwischen dem zweitplatzierten Basel und dem neuntklassierten Lugano nur acht Zähler.

Basel glich in Luzern in der 95. Minute durch Eray Cumart aus und verhinderte in extremis die zweite Niederlage in Serie. Pascal Schürpf hatte die Innerschweizer bereits in der 7. Minute in Führung gebracht. Damit bleibt Luzern auf zwei Heimsiegen in der laufenden Meisterschaft sitzen.

Die Grasshoppers feierten mit 2:1 den ersten Sieg gegen St. Gallen nach vier Niederlagen. Julien Ngoy (3.) und Nedim Bajrami (14.) brachten die Gastgeber früh 2:0 auf die Siegesstrasse. Nach dem Anschlusstreffer der Ostschweizer durch Tranquillo Barnetta (56.), der im ersten Saisonduell gegen GC (2:1) zweimal getroffen hatte, begann beim Rekordmeister das grosse Zittern. Er brachte den Vorsprung aber über die Zeit und verschaffte sich mit dem zweiten Sieg in Folge weiter Luft. Somit wurde es ein perfekter Tag für die Grasshoppers, hatten es doch zuvor ein Ja zum Bau des Fussballstadions auf dem Hardturm-Areal gegeben.

Wie GC baute auch Sion den Vorsprung auf den Tabellenletzten Neuchâtel Xamax auf fünf Punkte aus. Die Walliser bezwangen Thun zu Hause 2:1. Den Siegtreffer für die Gastgeber erzielte Bastien Toma in der 83. Minute mit einem herrlichen Weitschuss. Es war für Sion im vierten Heimspiel unter Trainer Murat Yakin der erste Sieg.

Resultate/Rangliste:

Sonntag: Grasshoppers - St. Gallen 2:1 (2:0). Luzern - Basel 1:1 (1:0). Sion - Thun 2:1 (1:0). - Rangliste: 1. Young Boys 15/40 (47:16). 2. Basel 15/24 (29:29). 3. Thun 15/22 (31:24). 4. Zürich 15/21 (24:23). 5. St. Gallen 15/20 (23:28). 6. Luzern 15/19 (24:28). 7. Sion 15/17 (23:26). 8. Grasshoppers 15/17 (19:28). 9. Lugano 15/16 (22:28). 10. Neuchâtel Xamax FCS 15/12 (21:33).