In Abwesenheit der Topskorer Lionel Messi und Luis Suarez traf nicht der 130 Millionen Euro teure Antoine Griezmann für Barcelona, sondern die Ergänzungsspieler Anssumane Fati, ein 16-jähriger Stürmer aus Guinea, sowie Arthur aus Brasilien. Beide waren nach der Pause eingewechselt worden und schafften mit ihren Toren innerhalb von 13 Minuten die Wende zur zwischenzeitlichen 2:1-Führung. Für sie war es der jeweils erste Treffer im Dress des FC Barcelona.

Für den Sieg reichte diese Doublette nicht, weil Osasuna kurz vor dem Ende durch Doppeltorschütze Roberto Torres mittels Foulpenalty zum 2:2-Ausgleich kam. Der Aufsteiger ist damit auch nach dem Duell mit Meister Barcelona ungeschlagen. Torres hatte in der letzten Saison mit zwölf Toren in der 2. Division massgeblichen Anteil am Aufstieg der Mannschaft aus Pamplona.

Telegramm:

Osasuna - FC Barcelona 2:2 (1:0). - 16'742 Zuschauer. - Tore: 7. Torres 1:0. 51. Fati 1:1. 64. Arthur 1:2. 81. Torres (Foulpenalty) 2:2.

Die weiteren Spiele vom Samstag. 19.00 Uhr: Getafe - Alaves, Levante - Valladolid. - 21.00 Uhr: Betis Sevilla - Leganes.

Rangliste:

1. Athletic Bilbao 3/7 (4:1). 1. FC Sevilla 3/7 (4:1). 3. Atlético Madrid 2/6 (2:0). 4. Osasuna 3/5 (3:2). 5. Real Madrid 2/4 (4:2). 6. Valladolid 2/4 (3:2). 7. Alaves 2/4 (1:0). 8. FC Barcelona 3/4 (7:5). 9. Celta Vigo 3/4 (3:4). 10. San Sebastian 3/4 (2:3). 11. Levante 2/3 (2:2). 11. Mallorca 2/3 (2:2). 13. Villarreal 2/1 (5:6). 14. Granada 2/1 (4:5). 15. Eibar 2/1 (1:2). 15. Getafe 2/1 (1:2). 15. Valencia 2/1 (1:2). 18. Espanyol Barcelona 2/1 (0:2). 19. Leganes 2/0 (0:2). 20. Betis Sevilla 2/0 (3:7).