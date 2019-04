Atlético Madrid hätte einen Sieg gebraucht, um nochmals etwas Spannung in das Meisterrennen zu bringen. Doch schon nach 28 Minuten erhielten die Ambitionen der Gäste im Camp Nou einen Dämpfer. Diego Costa sah nach einem Foul und anschliessender Schiedsrichter-Beleidigung die Rote Karte.

Die Madrider waren zu zehnt mehrheitlich mit Verteidigen beschäftigt, insbesondere Goalie Jan Oblak hatte alle Hände voll zu tun. Der Slowene zeigte gleich mehrere starke Paraden, bis er sich in den letzten Minuten zweimal geschlagen geben musste - durch Luis Suarez (85.) und Lionel Messi (87.).

Das drittplatzierte Real Madrid kam gegen Eibar nach einem 0:1-Pausenrückstand zum 2:1-Sieg und verkürzte den Rückstand gegenüber dem Stadtrivalen auf zwei Punkte. Im nur etwas mehr als halb gefüllten Stadion Santiago Bernabeu traf Karim Benzema, der in Abwesenheit von Sergio Ramos als Captain auflief, zweimal mit dem Kopf, in der 59. Minute nach Flanke von Marco Asensio und in der 81. Minute nach Vorlage von Toni Kroos.

Resultate und Tabelle:

Barcelona - Atlético Madrid 2:0 (0:0). - 92'543 Zuschauer. - Tore: 85. Suarez 1:0. 87. Messi 2:0. - Bemerkungen: 28. Rote Karte gegen Costa (Atlético Madrid).

Real Madrid - Eibar 2:1 (0:1). - 50'284 Zuschauer. - Tore: 39. Cardona 0:1. 59. Benzema 1:1. 81. Benzema 2:1.

Samstag: Girona - Espanyol Barcelona 1:2. Rayo Vallecano - Valencia 2:0. - Sonntag: Alaves - Leganes 12.00. Getafe - Athletic Bilbao 14.00. Valladolid - FC Sevilla 16.15. Celta Vigo - San Sebastian 18.30. Levante - Huesca 18.30. Betis Sevilla - Villarreal 20.45.

Rangliste: 1. FC Barcelona 31/73 (81:31). 2. Atlético Madrid 31/62 (45:21). 3. Real Madrid 31/60 (55:37). 4. Getafe 30/47 (37:27). 5. FC Sevilla 30/46 (49:37). 6. Valencia 31/46 (33:26). 7. Alaves 30/44 (31:37). 8. Athletic Bilbao 30/43 (33:34). 9. San Sebastian 30/40 (36:35). 10. Betis Sevilla 30/40 (34:39). 11. Leganes 30/39 (30:34). 12. Eibar 31/39 (41:43). 13. Espanyol Barcelona 31/38 (35:45). 14. Girona 31/34 (33:43). 15. Levante 30/32 (42:54). 16. Valladolid 30/30 (24:41). 17. Villarreal 30/30 (38:43). 18. Celta Vigo 30/29 (42:52). 19. Rayo Vallecano 31/27 (34:54). 20. Huesca 30/23 (33:53).