Auch Servette und Lugano vom Coronavirus gebremst

Beim FC Lugano sind zwei Spieler an Covid-19 erkrankt, sechs weitere sind vom Kantonsarzt unter Quarantäne gestellt worden. In Genf haben insgesamt acht Spieler und Betreuer einen positiven Test abgegeben, so dass sich die gesamte Mannschaft von Servette in Quarantäne begeben hat.

Die neuesten Vorfälle führen an diesem Wochenende zur Absage von zwei weiteren Meisterschaftspartien. Servette hätte am Samstag zu Hause gegen Zürich gespielt, Lugano am Sonntag die Young Boys empfangen. Zuvor waren schon die Spiele Lausanne - Vaduz vom Samstag und Luzern - Sion vom Sonntag verschoben worden. Übrig bleibt von den fünf Begegnungen der 6. Runde einzig das Spiel St. Gallen - Basel (Sonntag, 16.00 Uhr).