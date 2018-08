Der 33-jährige Keeper, bei der AS Monaco Teamkollege und Konkurrent von Diego Benaglio, absolvierte für die Kroaten seit seinem Debüt 2009 beim 5:0-Sieg im Testspiel über Liechtenstein 44 Länderspiele.

"Die Zeit, Abschied von meinem Lieblings-Fussballtrikot Abschied zu nehmen, ist nach 10 Jahren in der Nationalmannschaft gekommen", liess Subasic via Communiqué auf der kroatischen Verbandswebsite verlauten. Sein Entscheid die Internationale Karriere nach der WM zu beenden, so Subasic, habe bereits vor dem Turnier festgestanden.

Als zweimaliger Penalty-Held hatte Subasic am Höhenflug der Kroaten an der WM in Russland entsprechend grossen Anteil. Im Achtelfinal gegen Dänemark parierte der 1,91 Meter grosse Goalie im Penaltyschiessen dreimal, im Viertelfinal gegen Gastgeber Russland führte er sein Team mit zwei Paraden zum Sieg im Penaltyschiessen.