Real Madrid hatte zuvor seine Mannschaft unter Quarantäne gestellt, nachdem ein Spieler der Basketball-Abteilung des Vereins positiv auf das Coronavirus getestet worden war.

Damit können die Madrilenen auch nicht zum Achtelfinal-Rückspiel in der Fussball-Champions-League am Dienstagabend bei Manchester City antreten. Englands Meister hatte das Hinspiel am 26. Februar in Madrid 2:1 gewonnen.