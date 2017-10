Atletico Madrid hat in den letzten vier Jahren in der Champions League immer mindestens die Viertelfinals erreicht, zweimal stand Diego Simeone mit seiner Mannschaft sogar im Final. Nun droht dem letztjährigen Halbfinalisten das Out nach der Gruppenphase. Nach drei Spielen stehen die Madrider mit nur zwei Punkten da. Noch vor dem Duell zwischen Chelsea und der AS Roma, das um 20.45 Uhr angepfiffen wird, hat Atletico in der Gruppe C zwei Punkte Rückstand auf die Roma und vier auf die Londoner von Chelsea.

In Baku gegen Karabach Agdam enttäuschte Atletico auf der ganzen Linie. Die Offensive um den EM-Torschützenkönig Antoine Griezmann spielte sich kaum Torchancen heraus. In der ersten Halbzeit vergaben Griezmann und Yannick Ferreira-Carrasco die besten Möglichkeiten des Favoriten. Karabach hätte sogar gewinnen können. Eine Viertelstunde vor Schluss entschied der französische Schiedsrichter Buquet bei einer Aktion im Strafraum von Atletico auf Schwalbe anstatt auf Penalty. Dino Ndlovu sah die Gelb-Rote Karte - ein zumindest diskutabler Entscheid. In nummerischer Unterzahl sicherte sich Karabach den ersten Punkt in der Champions League.

Telegramm und Tabelle:

Karabach Agdam - Atletico Madrid 0:0. - SR Buquet (FRA).

Atletico Madrid: Oblak; Vrsaljko, Godin, Gimenez, Filipe Luis; Gaitan (64. Thomas), Niguez, Gabi, Carrasco (72. Correa); Gameiro (72. Torres), Griezmann.

Bemerkungen: Atletico Madrid ohne Koke (verletzt), Juanfran und Vietto (beide nicht aufgeboten). 75. Gelb-Rote Karte gegen Ndlovu (Karabach Agdam).

1. Chelsea 2/6 (8:1). 2. AS Roma 2/4 (2:1). 3. Atlético Madrid 3/2 (1:2). 4. Karabach Agdam 3/1 (1:8).