Atalanta Bergamo feiert Kantersieg in Lecce

Mann des Spiels war Stürmer Duvan Zapata, der drei Treffer erzielte. Für den Kolumbianer waren es die Tore 9 bis 11 in seinem 15. Saisonspiel. Remo Freuler spielte bei den Gästen im zentralen Mittelfeld durch.

Dank dem Sieg und 13 Punkten aus den letzten fünf Partien festigte Atalanta den vierten Rang in der Tabelle, der zur erneuten Teilnahme an der Champions League berechtigen würde. In der laufenden Kampagne sind die Bergamasken das Überraschungsteam, stehen sie doch nach dem 4:1 im Hinspiel gegen Valencia mit einem Bein in den Viertelfinals.

Atalantas erster Verfolger AS Roma tritt am Abend in Cagliari an. Alle weiteren Spiele vom Sonntag wurden wegen des grassierenden Coronavirus' verlegt.

Kurztelegramm und Rangliste

Lecce - Atalanta Bergamo 2:7 (2:2). - Tore: 17. Donati (Eigentor) 0:1. 22. Zapata 0:2. 29. Saponara 1:2. 40. Donati 2:2. 47. Ilicic 2:3. 54. Zapata 2:4. 62. Zapata 2:5. 90. Muriel 2:6. 92. Malinowski 2:7. - Bemerkung: Atalanta mit Freuler.

Rangliste: 1. Lazio Rom 26/62 (60:23). 2. Juventus Turin 25/60 (48:24). 3. Inter Mailand 24/54 (49:22). 4. Atalanta Bergamo 25/48 (70:34). 5. AS Roma 25/42 (47:32). 6. Napoli 26/39 (41:36). 7. AC Milan 25/36 (27:32). 8. Hellas Verona 24/35 (28:24). 9. Parma 24/35 (32:30). 10. Bologna 26/34 (38:42). 11. Cagliari 24/32 (38:36). 12. Sassuolo 24/29 (38:39). 13. Fiorentina 25/29 (32:36). 14. Udinese 25/27 (21:37). 15. Torino 25/27 (28:45). 16. Lecce 26/25 (34:56). 17. Sampdoria Genua 24/23 (26:43). 18. Genoa 25/22 (29:46). 19. Brescia 25/16 (22:46). 20. SPAL Ferrara 25/15 (19:44).