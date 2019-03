Der Argentinier Diego Perotti glich für die Gäste in der 54. Minute mittels Penalty aus. Sechs Minuten später gelang Andrea Petagna - auch ihm vom Elfmeterpunkt - der Siegtreffer für SPAL, das erst zum dritten Mal in dieser Saison daheim gewann.

Die AS Roma verpasste es durch die Niederlage, sich den Champions-League-Plätzen in der Serie A wieder zu nähern. Inter Mailand und die AC Milan liegen drei respektive vier Punkte vor den fünftplatzierten Römern. Die beiden Mailänder Teams treffen am Sonntagabend aufeinander.

Resultate und Tabelle:

SPAL Ferrara - AS Roma 2:1 (1:0). - Tore: 22. Fares 1:0. 54. Perotti (Foulpenalty) 1:1. 60. Petagna (Foulpenalty) 2:1.

Die restlichen Partien der 28. Runde. Freitag: Cagliari - Fiorentina 2:1. - Samstag: Sassuolo - Sampdoria Genua 3:5. Torino - Bologna 20.30. - Sonntag: Genoa - Juventus Turin 12.30. Atalanta Bergamo - Chievo Verona 15.00. Empoli - Frosinone 15.00. Lazio Rom - Parma 15.00. Napoli - Udinese 18.00. AC Milan - Inter Mailand 20.30.

1. Juventus Turin 27/75 (59:17). 2. Napoli 27/57 (48:21). 3. AC Milan 27/51 (41:23). 4. Inter Mailand 27/50 (40:22). 5. AS Roma 28/47 (52:39). 6. Torino 27/44 (35:23). 7. Atalanta Bergamo 27/44 (56:38). 8. Lazio Rom 26/42 (37:28). 9. Sampdoria Genua 28/42 (49:38). 10. Fiorentina 28/37 (43:35). 11. Parma 27/33 (29:40). 12. Sassuolo 28/32 (39:47). 13. Genoa 27/30 (32:42). 14. Cagliari 28/30 (25:40). 15. SPAL Ferrara 28/26 (25:42). 16. Udinese 26/25 (22:36). 17. Empoli 27/22 (34:53). 18. Bologna 27/21 (22:40). 19. Frosinone 27/17 (20:51). 20. Chievo Verona 27/10 (20:53).