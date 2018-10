Matchwinner für die "Gunners" war Alexandre Lacazette, der das 1:0 und das 2:1 für die Gäste erzielte. Es waren die Saisontore 3 und 4 für den französischen Stürmer. Granit Xhaka spielte bei Arsenal durch, Stephan Lichtsteiner kam nicht zum Einsatz.

Für das Tor des Tages im Craven Cottage sorgte Aaron Ramsey. Der walisische Mittelfeldspieler schloss in der 67. Minute kurz nach seiner Einwechslung den schönsten Angriff des Spiels, als sich Arsenal über das ganze Feld kombinierte, mit dem Absatz zum 3:1 ab. Pierre-Emerick Aubameyang sorgte mit einer Doublette in der Schlussphase für den Kantersieg.

Dank dem neunten Sieg in Folge, dem sechsten in der Premier League, festige Arsenal in der Tabelle seine Position in der Spitzengruppe.

Telegramm und Rangliste

Fulham - Arsenal 1:5 (1:1). - 25'401 Zuschauer. - Tore: 29. Lacazette 0:1. 44. Schürrle 1:1. 49. Lacazette 1:2. 67. Ramsey 1:3. 79. Aubameyang 1:4. 91. Aubameyang 1:5. - Bemerkung: Arsenal mit Xhaka, ohne Lichtsteiner (Ersatz).

Premier League. 8. Runde. Am Sonntag: Southampton - Chelsea (15.15 Uhr). Liverpool - Manchester City (17.30 Uhr). - Rangliste: 1. Manchester City 7/19 (21:3). 2. Liverpool 7/19 (15:3). 3. Arsenal 8/18 (19:10). 4. Tottenham Hotspur 8/18 (15:7). 5. Chelsea 7/17 (15:5). 6. Bournemouth 8/16 (16:12). 7. Wolverhampton 8/15 (9:6). 8. Manchester United 8/13 (13:14). 9. Watford 8/13 (11:12). 10. Leicester City 8/12 (14:12). 11. Everton 8/12 (13:12). 12. Burnley 8/8 (10:12). 13. Brighton & Hove Albion 8/8 (9:13). 14. Crystal Palace 8/7 (5:9). 15. West Ham United 8/7 (8:13). 16. Southampton 7/5 (6:11). 17. Fulham 8/5 (9:21). 18. Huddersfield Town 8/3 (4:17). 19. Newcastle United 8/2 (6:13). 20. Cardiff City 8/2 (4:17).