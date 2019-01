Der ehemalige Coach des FC Barcelona tritt die Nachfolge des Kolumbianers Juan Carlos Osorio an, der seit einigen Monaten Paraguays Nationalteam betreut. Martino soll Mexiko bei der WM 2022 in den Viertelfinal führen. Zuletzt scheiterten die Mittelamerikaner siebenmal in Folge im Achtelfinal.

Martino trainierte schon die Nationalteams von Paraguay (2007 bis 2011) und Argentinien (2014 bis 2016). Paraguay führte er bei der WM 2010 in den Viertelfinal und ein Jahr später in den Final der Copa America. Auch mit Argentinien erreichte und verlor der frühere Mittelfeldspieler zweimal das Endspiel der Copa America.

Den FC Barcelona betreute Martino in der Saison 2013/2014 ohne Erfolg. Zuletzt führte er Atlanta United in der nordamerikanischen Major League Soccer zum Titel.