Als Polizisten bei einer Schlägerei wegen eines in der Menge abgefeuerten Böllers gegen 20.30 Uhr auf dem Barfüsserplatz intervenierten, wurden die Beamten selbst angegriffen, wie das Justiz- und Sicherheitsdepartement Basel-Stadt in der Nacht auf Montag mitteilte. Zwei Polizisten wurden dabei leicht verletzt. Die Angreifer verschwanden laut der Behörde unerkannt in der Menge.

Eine halbe Stunde später wurden Rettungssanitäter in Begleitung von Polizisten bei einem Einsatz an der Ecke Barfüsserplatz/Kohlenberg von Unbekannten mit Bierdosen beworfen. Dabei sei eine unbeteiligte Frau verletzt worden, heisst es in der Mitteilung. Die Frau wurde in ein Spital gebracht. Insgesamt leistete die Sanität Basel rund um die Cupfeier elf Einsätze.

