Als wir Napoli zugelost bekamen, liebäugelten viele unserer Spieler mit dem Trikot von Maradona. Aber da gab es keine Diskussionen: Das Leibchen war für unseren Captain Martin Rueda reserviert. Mir war das Maradona-Trikot egal, ich hatte sportliche Ambitionen. Nach dem Rückspiel habe ich dennoch das Trikot getauscht – mit Napoli-Goalie Giuliano Giuliani. Ein Name wie ein Filmstar, und so hat er auch ausgesehen. Was gibt es noch zu erzählen? Im Letzigrund konnte ich nicht auf den Platz zum Einlaufen, weil Journalisten den Weg verstellten. Sie warteten alle auf Maradona – heutzutage undenkbar. Im Rückspiel riss in der ersten Halbzeit das Innenband in meinem Knie. Aber ich hatte so viel Adrenalin im Körper, die Schmerzen kamen erst später. Im Flugzeug ging das Knie dann auf wie ein Ballon. Und noch was: Das 2:1 war ein glasklarer Penalty, keine Schwalbe. Heute kann ich das mit gutem Gewissen eingestehen. (wen)