Alex Frei wechselt zum FC Wil: Vier prominente Trainer starteten hier ihre steile Karriere

Marcel Koller: Nach 17 Jahren als Profi bei GC kommt er zum FC Wil. Die Spieler staunen, wie er sich für keine Arbeit zu schade ist und den Klub zum Aufstiegsanwärter in die NLA macht. Das ruft den FC St. Gallen auf den Plan. Mit diesem wird Koller Meister und es folgen bis heute GC, Köln, Bochum, Österreich und der FCB.

Uli Forte: Wie Koller macht ab 2006 ein nächster Zürcher beim FC Wil auf sich aufmerksam. Bei Red Star noch Spielertrainer, steigt der damals 32-Jährige in den Profifussball ein und führt die Wiler in die Spitze der Challenge League. St. Gallen ruft, später GC, YB, der FCZ und noch einmal GC. Mit den beiden Zürcher Klubs wird er Cupsieger.

Ciriaco Sforza: Der Aargauer wird nach seiner imposanten Profikarriere beim FC Luzern 2006 Trainer in der Super League. Richtig auf Touren kommt er wie danach auch bei GC nicht. Den FC Thun, seine dritte Station im Oberhaus, verlässt er nach nur drei Monaten. Was den FC Wil nicht abhält, ihm 2019 eine neue Chance zu geben. Dem FCB imponiert dort seine Arbeit mit Talenten so sehr, dass er ihn als Nachfolger von Koller verpflichtet.