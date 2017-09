Alex Frei, vor sechs Jahren warf der FC Basel Manchester United aus der Champions League. Ein Team mit Ihnen, Streller, Stocker, Xhaka, Shaqiri und vielen mehr. Für die Fans ist diese Mannschaft das Mass geblieben. Können Sie das nachvollziehen?

Alex Frei: Der Quervergleich von Teams über die Zeit ist extrem schwierig, finde ich. Eigentlich habe ich mich immer dagegen gewehrt. Denn letztlich hat jede Mannschaft ihre eigene Art, ihren eigenen Charakter. Und für den Erfolg braucht es immer alle. Trotzdem wage ich zu behaupten, dass die FCB-Mannschaft von 2010/11 und 2011/12 die beste Schweizer Mannschaft ist, die je in der Champions League gespielt hat.

Damit haben Sie dem heutigen Team eine ordentliche Bürde aufgeladen.

Es muss doch für jede Mannschaft ein Antrieb sein, die Vergangenheit vergessen zu machen. Ich war ein solcher Typ Spieler. Das hat man mir dann immer wieder zum Vorwurf gemacht. Es hiess, ich möchte geliebt werden, suche Anerkennung. Nur damit das klar ist: Es ging mir nie darum, dass in der Zeitung steht, ich sei ein toller Typ. Aber natürlich spielte ich um Anerkennung. Das ist doch nichts anderes, als das Leistungsoptimum anzustreben.

Wie meinen Sie das?

80 Prozent der Fussballer spielen wegen der Kohle. Die rennen von links nach rechts und von oben nach unten, wechseln von Aserbaidschan nach China, von dort in die Bundesliga und wieder zurück. So war ich nie. Mir war es viel wichtiger, in den Klubs, in denen ich spielte, meine Spuren zu hinterlassen. Nicht nur eine Randnotiz im Geschichtsbuch des Vereins sein, sondern eine ganze Seite zu kriegen. Das meine ich mit Anerkennung – und dieser Ehrgeiz fehlt mir heute manchmal.

Erklären Sie!

Bei den Profis habe ich heute oft den Eindruck, dass es ihnen gar keine Rolle spielt, was sie mit einem Klub erreicht haben. Wenn sie irgendwo 500 Franken mehr im Monat kassieren, wechseln sie. Der Leistungsgedanke hat sich ja auch verlagert. Heute hat man reelle Chancen, einen guten Transfer zu machen aufgrund von Facebook-Likes und Twitter-Followern. Das ist doch verrückt.

An was für einen Transfer denken Sie, wenn Sie das sagen?

Das hört man doch einfach raus, wenn ein Spieler vorgestellt wird und es heisst, der hat noch 25 000 Follower. Die kaufen dann vielleicht ein Trikot, aber den Spieler machen sie nicht besser. Und ich glaube einfach, dass man sich immer noch an diese Mannschaft von damals erinnert, weil das Gesamtpaket stimmte. Aus Identifikation, aus Jugendlichkeit, einem gewissen Leichtsinn, aus Erfahrung, aus Basel und Umgebung. Es war einfach die perfekte FCB-Mannschaft.

War Ihnen das damals bewusst?

Thorsten Fink stiess 2009 zum FCB, ich ebenfalls. Uns – und da meine ich vor allem Beni (Huggel, d. Red) und Strelli (Marco Streller) – war schnell klar, dass das eine spezielle Konstellation ist, ein Gefüge von Charakteren und Qualitäten, das einfach passte. Spieler von aussen und Spieler von hier. Dragovic kam aus Österreich, Shaq aus der U21. Jeder kannte seine Rolle. Man spürte, dass das einmalig ist. Das wollten wir geniessen. Den Moment, jedes Spiel, jedes Training. Denn es war klar, dass ein Element ums andere wegbrechen wird. Aber in diesem Augenblick passte es und irgendwann war unser Selbstbewusstsein so gross, dass in der Meisterschaft oft bloss noch zu klären war, ab welchem Zeitpunkt unser Gegner aufgibt.