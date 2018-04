Er erhole sich gerade von einer Arthroskopie am Knie, twitterte der 29-jährige Stürmer am Dienstag. Er sei voll motiviert, demnächst auf den Platz zurückzukehren. Nach Angaben des Vereins besteht die die Hoffnung, dass Agüero sogar noch einige Spiele in der Premier League bestreiten kann.

Agüero hatte sich im Derby gegen Manchester United (2:3) vor einer Woche in einem Zweikampf mit Ashley Young verletzt. Drei Tage später kam er im Viertelfinal-Rückspiel der Champions League gegen den FC Liverpool zu einem Kurzeinsatz, klagte anschliessend aber erneut über Beschwerden im Knie.

Mit 21 Toren hat Sergio Agüero massgeblichen Anteil am Gewinn der englischen Meisterschaft. Er ist der Rekordtorschütze des Vereins und in dieser Saison der drittbeste Goalgetter der Premier League - hinter Liverpools Mohamed Salah (30 Tore) und Tottenhams Harry Kane (25 Tore).