Die Schweiz erledigte die Pflichtaufgabe in Lettland ohne Probleme und mit einem über 90 Minuten dominanten Auftritt. Sie siegte dank der Tore von Haris Seferovic (9.), Blerim Dzemaili (55.) und Ricardo Rodriguez (58.) 3:0 und bleibt in der Gruppe B makelloser Leader.

Der achte Sieg im achten Spiel der WM-Qualifikation war ein weiterer kleiner Schritt an die WM in Russland - doch nicht mehr. Weil Portugal in Ungarn 1:0 gewann, bleibt die Ausgangslage für die Schweiz vor der abschliessenden Tranche im Oktober unverändert. Sie braucht im Heimspiel in Basel gegen Ungarn am 7. Oktober und drei Tage später in Portugal zwei Unentschieden, um sich als Gruppensieger direkt für die WM zu qualifizieren.

Seferovic trifft schon wieder

Das so wichtige Führungstor fiel in Riga schon nach neun Minuten, damit so früh wie noch nie in dieser WM-Kampagne und fast eine Stunde früher als im zähen Hinspiel in Genf (1:0). Xherdan Shaqiri spielte Stephan Lichtsteiner frei, dessen flache Hereingabe lenkte Haris Seferovic am näheren Pfosten ins Tor. Dass der FCZ-Keeper Andris Vanins im Tor von Lettland dabei denkbar schlecht aussah, brauchte Seferovic nicht zu kümmern.

Der etwas glückhafte Treffer war aber Dokument für den Lauf des Schweizer Stürmers in diesem Spätsommer. Für Benfica hat Seferovic in fünf Spielen vier Tore erzielt. Für die Schweiz sind es nach der Doublette vom Donnerstag gegen Andorra nun drei in zwei Spielen seit der Sommerpause.

Dzemaili verschiesst Penalty

Das Tor schon in der Startphase unterstrich, wie seriös die Schweizer die Pflichtaufgabe in Riga angingen. Sie übernahmen das Kommando ohne Verzögerung und hätten durch Blerim Dzemaili, Seferovic und Shaqiri durchaus noch vor der Pause weitere Treffer schiessen können. Nie standen sie in den ersten 45 Minuten dem 2:0 näher als in der 31. Minute, als Dzemaili einen an Admir Mehmedi verschuldeten Foulpenalty schludrig weit über das Tor schoss.

Solche Fehlschüssen haben Spiele auch schon kippen lassen. In Riga war es nicht so. Die Letten waren der erwartet defensive Gegner, der zwar mehr Klasse hat als die Färöer oder Andorra, aber eben doch nicht in der Lage war, die Schweizer in Verlegenheit zu bringen. Die neunte Niederlage in Folge konnten die Einheimischen nicht verhindern. Nach dem schnellen Rückstand ging es für sie im Prinzip nur noch darum, den Schaden in Grenzen zu halten.

Höchster Auswärtssieg seit drei Jahren

Am Ende war ihnen nicht einmal dies gelungen, obwohl sie mit dem 0:3 noch gut weggekommen sind. Dzemaili und Ricardo Rodriguez mittels Foulpenalty sorgten mit einem Doppelschlag in der Startviertelstunde der zweiten Halbzeit für ein Resultat, das die Dominanz der Schweiz wenigstens einigermassen wiedergab. Es war letztlich der höchste Schweizer Auswärtssieg seit einem 4:0 in San Marino vor fast drei Jahren.

In einem Team ohne Schwachstelle war Captain Lichtsteiner der gewohnt feurige Vorkämpfer, Rodriguez, sein Pendant auf der linken Seite, war angriffiger als noch gegen Andorra. Vor ihm agierte Mehmedi oft glücklos, doch dem Leverkusen-Professional gebührt das Verdienst, zwei Penaltys herausgeholt zu haben.

Xherdan Shaqiri auf dem anderen Flügel war in der ersten halben Stunde auffälliger als mit zunehmender Spieldauer, dafür steigerte sich Blerim Dzemaili nach der Pause, erzielte nach schöner Kombination über Johan Djourou und Seferovic seinen achten Treffer im 58. Länderspiel und traf später noch den Pfosten.

Djourou ohne Schwächen

Valon Behrami und Granit Xhaka dominierten die mittlere Zone mit der gewohnten Arbeitsteilung. Behrami liess sich in der Angriffsauslösung meist zurückfallen, Xhaka gab ein paar Meter weiter vorne den Strategen. Es war wieder das Spiel seiner vielen Ballkontakte, auch wenn er diesmal weniger auffällig war als üblich.

In der Innenverteidigung zeigte Johan Djourou nach seinem "Ausschluss" im letzten Spiel keine Schwächen, wurde allerdings von den Letten wie auch sein Partner Fabian Schär kaum gefordert. Hinter ihnen hatte Yann Sommer keinen einzigen gefährlichen Ball zu entschärfen, womit die Schweiz nun bei einer weiteren bemerkenswerten Zahl steht: Sie hat seit 542 Minuten kein Tor mehr kassiert.

Telegramm:

Lettland - Schweiz 0:3 (0:1)

Skonto-Stadion, Riga. - 7587 Zuschauer. - SR Gözübüyük (NED). - Tore: 9. Seferovic (Lichtsteiner) 0:1. 55. Dzemaili (Seferovic) 0:2. 58. Rodriguez (Foulpenalty/Mehmedi) 0:3.

Lettland: Vanins; Kolesovs, Gorkss, Dubra; Solovjovs, Indrans (61. Kluskins), Vardanjans (78. Kazacoks), Maksimenko; Laizans; Sabala, Rakels (68. Ikaunieks).

Schweiz: Sommer; Lichtsteiner (80. Lang), Schär, Djourou, Rodriguez; Behrami, Xhaka (77. Zakaria); Shaqiri, Dzemaili, Mehmedi; Seferovic (76. Derdiyok).

Bemerkungen: Lettland ohne Freimanis (gesperrt), Schweiz ohne Embolo (rekonvaleszent), Drmic (verletzt). 31. Dzemaili schiesst Foulpenalty über die Latte. 80. Pfostenschuss von Dzemaili. Verwarnungen: 37. Indrans, 43. Maksimenko, 56. Dubra, 57. Solovjovs, 69. Vardanjans (alle Foul).

Rangliste:

Gruppe B: Färöer - Andorra 1:0 (1:0). Ungarn - Portugal 0:1 (0:0). Lettland - Schweiz 0:3 (0:1). - Rangliste: 1. Schweiz 8/24 (18:3). 2. Portugal 8/21 (28:4). 3. Ungarn 8/10 (11:9). 4. Färöer 8/8 (4:15). 5. Andorra 8/4 (2:17). 6. Lettland 8/3 (3:18).