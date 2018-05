Acht Jahre hintereinander Party auf dem Barfi. Acht Jahre Dominanz des FC Basel in der Super League. Acht Jahre in Folge Meister, die längste Serie in der Geschichte des Schweizer Fussballs.

Seit dem 28. April ist klar, dass es einen Riss gibt, YB beendet die Basler Jubeljahre durch den Coup in der Liga. Die Basler haben ihre Gratulationen in Bern deponiert. Mit viel Stil hat man das Scheitern getragen. «Bitte tragt dem Pokal Sorge. Wir wollen ihn in gutem Zustand zurückholen», stand in einem Inserat des FCB.

Frei nach der Devise: Abhaken und weiterstürmen. Zur Meisterschaft 2019. Nach acht Titeln in Serie lesen Sie hier acht Gründe, warum 2019 wieder ein goldenes FCB-Jahr wird:

1. Die Mannschaft hat Wickys Philosophie verinnerlicht

Im Sommer war noch alles neu. Raphael Wicky brauchte Zeit, seine Spielidee der Mannschaft zu vermitteln, diese wiederum musste nach zwei Jahren im 4-2-3-1 zuerst lernen, flexibler zu werden. Kaum war die Philosophie verinnerlicht, wurde das Team im Winter auseinandergerissen.

Wicky musste ein zweites Mal fast von null beginnen. Die Konsequenzen sind bekannt. Man wird vermeiden, erneut zu viele Wechsel vorzunehmen. Denn so hat Wicky eine Mannschaft, die seine Philosophie bestens kennt. So kann er endlich und erstmals mal auf seiner Idee aufbauen.

2. YB droht ein unfreiwilliger Umbruch

Dass man von einem Umbruch profitieren kann, bewiesen die Young Boys. Bloss droht nach den starken Leistungen der Berner nun ihnen in diesem Jahr ein Umbruch. Zwar hat man unlängst mit von Bergen und Sulejmani verlängert. Aber die Liste der potenziellen Abgänge ist lang.

Assalé, Mbabu, Nuhu, Sow, Bertone – es gibt zahlreiche Gerüchte. Alle Kandidaten zu halten, scheint unmöglich. Der FCB hingegen wird den Grossteil des Kaders wohlwissentlich zusammenhalten, um von dieser Kontinuität respektive den Wechseln bei YB zu profitieren.

3. Die Lehrlinge haben ihre Lehren gezogen

Marco Streller als Sportchef und Raphael Wicky als Trainer, beide waren Neulinge in ihrer Funktion. Sie haben zwar die Sternstunden zurück nach Basel gebracht, aber sie haben Fehler gemacht, Meisterschaft und Cup verspielt.

Kein Grund, Trübsal zu blasen. Streller und Wicky sind lernfähig. Das werden sie beweisen, wenn man ihnen das Vertrauen gibt.

4. Der Angriff wird im Kern zusammenbleiben

Ricky van Wolfswinkel wird den FCB nach seiner Knieoperation kaum im Sommer verlassen und somit in Basel bleiben. Eine Absichtsbekundung, die er auch schon in Interviews äusserte.

Albian Ajeti wird den Klub seines Herzens ebenfalls nicht verlassen. Das sind gute News für den FCB, denn der Angriff funktioniert – auch dank eines gesunden Konkurrenzkampfes.

5. Das FCB-Bollwerk wird den Riegel schieben

Raphael Wicky hat seine Abwehr gefunden – und sie funktioniert besser als jede andere in der Liga (FCB 29 Gegentreffer, YB 34, FCZ 42). Wie wichtig das ist, zeigt der Fakt, dass seit Bestehen der Super League 2003 zehn Mal die Mannschaft mit der besten Abwehr Meister wurde.

In den fünf Ausnahmefällen (2005, 2010, 2011, 2012 und 2018) wurde es die Mannschaft mit der zweitbesten Abwehr.

6. Die letzten beiden begeisternden Partien

Nach dem verlorenen Titel hätte man nicht erwartet, dass der FCB auf diese Art und Weise antwortet: Mit zwei spektakulären Spielen, zehn erzielten Toren und purer Fussballfreude.

Jetzt, wo diese wieder entdeckt ist, spürt man beim FCB auch wieder Selbstvertrauen. Dieses wird er bewahren und in der nächsten Saison zu nutzen wissen.

7. Der Titelhunger ist nach einem Jahr ohne Pokal zurück

Es war fast schon etwas zur Gewohnheit verkommen, dass man sich gegen Ende der Saison zweimal auf dem Barfi trifft um zu Feiern. Diese Planbarkeit führte zu immer weniger Emotionen.

Man ist Meister, weil es selbstverständlich ist. Jetzt aber, wo der FCB nach acht Jahren für einmal komplett leer ausgeht, ist der Titelhunger zurück. Und der ist so gross, dass es kein weiteres Jahr ohne Trophäe geben wird.

8. Die englischen Wochen zu Beginn der Saison

Hat der FCB englische Wochen auf dem Programm, dann kommt er in Fahrt. Das ist eine ungeschriebene Regel, die sich zuletzt in diesem Herbst bestätigte, als man sich dank den Champions-League-Spielen aus der Krise ballerte.

Weil man in der Liga nur Platz zwei erreicht hat, hat man in der neuen Saison gleich ab der ersten Woche einen Drei-Tage-Rhythmus. Denn: Vier Tage nach dem ersten Ligaspiel steigt der FCB in die zweite Quali-Runde für die Champions League ein.

Schafft er es bis in die Playoffs, hat er sechs englische Wochen in Serie. Das ist zwar extrem streng, der FCB aber braucht genau das.