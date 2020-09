Absteiger Xamax verliert auch erstes Heimspiel

Das erste Heimspiel der Saison startete für das Team von Stéphane Henchoz mit einem negativen Paukenschlag. In der 4. Minute - der Stadionsprecher war noch mit den Aufstellungen der Teams beschäftigt - brachte Schaffhausens Stürmer Rodrigo Pollero die Gäste nach einem Corner per Kopf in Führung. Fünf Minuten vor der Pause erhöhten die Schaffhauser unter gleichen Vorzeichen auf 2:0. Wieder landete ein Corner von Francisco Rodriguez auf dem Kopf von Pollero, der zu seinem dritten Saisontor kam.

Das 3:0 durch Schaffhausens Uran Bislimi fiel in der vierten Minute der Nachspielzeit. Nach der zweiten Niederlage, zum Auftakt unterlag Xamax in Kriens 1:3, liegt der Absteiger zumindest vorübergehend am Schluss des Klassements der Challenge League.

Telegramm und Rangliste:

Neuchâtel Xamax - FC Schaffhausen 0:3 (0:2). - SR Cibelli. - Tore: 4. Pollero 0:1. 39. Pollero 0:2. 94. Bislimi 0:3. - Bemerkungen: 28. Pfostenschuss Araz (Xamax).

Rangliste: 1. Schaffhausen 2/6 (8:2). 2. Kriens 1/3 (3:1). 2. Wil 1/3 (3:1). 4. Grasshoppers 1/3 (3:2). 5. Stade Lausanne-Ouchy 1/1 (2:2). 5. Thun 1/1 (2:2). 7. Winterthur 1/0 (2:3). 8. Aarau 1/0 (1:3). 9. Chiasso 1/0 (2:5). 10. Neuchâtel Xamax FCS 2/0 (1:6).