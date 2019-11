Abschied von «Köbi national»: Ein Trainer aus dem Volk und fürs Volk

Ich war damals als Reporter für eine andere Zeitung vor Ort. Weil es für die Schweiz die erste WM-Teilnahme nach 1994 war – und dann erst noch beim grossen Nachbarn in Deutschland – spielte die Vernunft eine untergeordnete Rolle. In stundenlangen Sitzungen wurde überlegt, was wir Originelles machen könnten. Ein Kollege meinte, er hätte einen guten Draht zum Skistar Hermann Maier. Und dieser würde Schweine züchten. Der Maier würde bestimmt ein putziges Minischwein nach Bad Bertrich schicken, das der Schweizer Delegation als Glücksbringer dienen soll. Der Vorschlag wurde für gut befunden. Und als der Nati-Tross eintraf, war das Tier schon in seinem neuen Stall. Nur: Es handelte sich nicht um ein schnuckliges, rosafarbenes Schweinchen, sondern um eine ziemlich ausgewachsene Sau.

In einem Leben als Fussballtrainer spielt das Telefon eine wichtige Rolle. Im Juni 2001, Kuhn war damals noch Trainer der Schweizer U21-Auswahl, schien für ihn doch noch ein Traum in Erfüllung zu gehen. 58jährig war er bereits. Das letzte Spiel im Dress des FC Zürich lag schon lange 24 Jahre zurück. In diesen 24 Jahren wurde es ruhig um Kuhn. Mit wenig Erfolg arbeitete er in der Versicherungsbranche, später als Nachwuchstrainer beim FCZ und schliesslich beim Verband. Alles deutete darauf hin, dass Köbi Kuhn als brillanter Spielmacher in Erinnerung bleibt. Bis eben der Anruf von FCZ-Präsident Sven Hotz kam.

Trainer, bei seinem FCZ! Kuhn wächst in proletarischen Verhältnissen in Wiedikon auf, weniger als einen Kilometer vom Letzigrund entfernt. Der Vater, der ebenfalls Köbi hiess, war Schreiner. Die Kuhns und ihre vier Kinder teilen die einzige Badewanne im Keller ihres Mietshauses mit acht anderen Familien. Edi Nägeli, dem stumpenrauchenden Präsidenten des FC Zürich, wird zugetragen, dass da ein 15-Jähriger in unmittelbarer Nachbarschaft, beim FC Wiedikon Wunderdinge am Ball vollbringe. Nageli beobachtet den jungen Kuhn, ist begeistert und holt das Talent zum FCZ. Am 19. März 1961 debütiert Kuhn mit 17 in der Nationalliga A. Er blieb 16 Jahre. In dieser Zeit wurde er zur absoluten Ausnahmeerscheinung im Schweizer Fussball und sechsmal Meister, fünfmal Cupsieger, erreichte zweimal den Meistercup-Halbfinal und absolvierte 63 Länderspiele.

Das war in einem anderen Jahrtausend. Damals war er der schlaue Ballzauberer. Ein Schlitzohr und Provokateur. Einer, der die Gegner nicht nur mit dem Ball am Fuss, sondern auch mit seinen frechen Sprüchen aus dem Konzept brachte. Ein Popstar. Angehimmelt von den Frauen, bewundert von den Männern. Der Ruhm ist 2001 zwar nicht vergessen, hat aber Staub angesetzt. Doch jetzt wird alles anders. Jetzt wird er FCZ-Trainer. Nicht, dass Kuhn je etwas auf Starkult gegeben hätte. Aber er hat auch nichts gegen Wertschätzung. Tempi passati: In wenigen Stunden wird er im Büro von Hotz einen Vertrag unterschreiben.