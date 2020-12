Aarau gewinnt zum dritten Mal in Folge

In der 71. Minute gelang Topskorer Filip Stojilkovic nach einem Zuspiel von Routinier Elsad Zverotic das erlösende 1:0. Für den 20-jährigen Stürmer und Schweizer U21-Internationalen war es der dritte Treffer in den letzten drei Spielen. In der Nachspielzeit traf der Kosovare Donat Rrudhani via Pfosten zum Schlussstand.

Resultat und Tabelle:

Chiasso - Aarau 0:2 (0:0). - SR Schärli. - Tore: 71. Stojilkovic 0:1. 91. Rrudhani 0:2.

1. Grasshoppers 12/26 (22:12). 2. Aarau 12/20 (22:19). 3. Stade Lausanne-Ouchy 11/19 (19:12). 4. Thun 12/19 (17:12). 5. Winterthur 10/18 (18:12). 6. Schaffhausen 11/16 (22:16). 7. Kriens 12/12 (15:19). 8. Wil 10/10 (10:14). 9. Neuchâtel Xamax FCS 11/9 (12:24). 10. Chiasso 11/5 (8:25).