Sportredaktor Ruedi Kuhn warnt in seiner Analyse den FC Aarau vor allem vor Ex-Teamkollege Davide Callà. Dieser sagt vor dem Spiel: «Die schönsten Emotionen hatte ich in Aarau». Callà schoss den FC Aarau in der Saison 2012/13 mit 19 Toren zurück in die Super League. Verfolgen Sie das Spiel von heute Freitagabend (ab 20 Uhr) in unserem Liveticker.

Den ganzen Talk vom Dienstag inklusive der Analyse des ersten Saisonspiels gegen Servette finden Sie hier: «Ich muss mich geisseln – der Tipp ging gnadenlos daneben».