Aber warum spielt ein Mann mit einer solchen Torquote nicht ständig durch? Favre dazu: «Paco hat am Mittwoch in der Champions League 90 Minuten gespielt, zuvor hatte er seit drei Jahren kein ganzes Spiel mehr bestritten. Deshalb ist es nicht möglich, ihn ständig von Beginn an zu bringen. Aber er ist immer bereit, 30 bis 35 Minuten zu spielen.»

Stimmt nicht ganz, Alcácer spielte in den letzten beiden Saisons in Barcleona neunmal über 90 Minute. Aber Favre will sein neues Stürmerjuwel halt behutsam an die Mannschaft heranführen. Und das hat sich bisher ausbezahlt.

Alcácer stellt 55-jährigen Rekord ein: