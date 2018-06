Kein Plan von der WM - das W-LAN funktioniert nicht

Es ist Nachmittag, und es sind noch 19 Stunden bis an Schwarze Meer. Jetzt erscheinen auch die Langschläfer Shawn, Nikita und Ansu im Bordrestaurant. Wir trinken Bier und Nikita schneidet Salami und Käse auf. Von der WM kriegen wir nichts mit, weil das angekündigte WLAN nicht funktioniert.

Doch das ist egal. Shawn erzählt, wie er am Samstag mit der Polizei Bekanntschaft gemacht habe. «Ich habe mit einem Girl geflirtet, und ein eifersüchtiger Platzhirsch wollte mir an die Gurgel. Die Polizei beförderte mich dann in ihren Kastenwagen, um mich zu schützen.» Ansu, der Boxtrainer, berichtet, dass er ein ganzes Jahr lang keine Ferien gehabt und an sechs Tagen in der Woche gearbeitet habe. «Aber ich will nicht klagen. Mir geht es gut. Ich verdiene 10 000 Dollar im Monat. Das ist auch für Moskauer Verhältnisse okay.»

Rossija! Rossija!

Es wird Abend. Wir sind nahe an der Grenze. Dort, wo der Konflikt zwischen Russland und der Ukraine schwelt. Die Landschaft hat sich verändert. Sie ist weniger grün, die Ebenen sind endlos, und manchmal sieht man Bergehalden aus Kohle. Die Jungs sehnen Rostow herbei. «Ich werde in 17 Minuten sechs Zigaretten paffen», sagt Shawn. Plötzlich wird es laut: Drei Russen, die zuvor ordentlich Wodka gebechert haben, halten eine riesige Russland-Fahne in die Höhe: «Rossija! Rossija!»