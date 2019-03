Nach dem Nachlassen von Real Madrid an allen Fronten in den letzten Wochen muss sich Barça in den verbleibenden elf Runden wohl noch vor Atlético Madrid in Acht nehmen. Die Madrilenen wahrten den Rückstand von sieben Punkten mit einem 1:0-Heimsieg gegen Leganes. Saul Niguez erzielte das Tor in der 50. Minute mit dem Nachschuss auf den von ihm getretenen Penalty.

Bei Barcelonas Sieg verwertete Lionel Messi einen Foulpenalty - es war das 2:1 - im ersten Anlauf. Es war das 26. Tor des Superstars in 27 Meisterschaftsspielen.

Telegramme und Rangliste

Barcelona - Rayo Vallecano 3:1 (1:1). - Tore: 24. De Tomas 0:1. 38. Piqué 1:1. 50. Messi (Foulpenalty) 2:1. 82. Suarez 3:1.

Atlético Madrid - Leganes 1:0 (0:0). - 58'321 Zuschauer. - Tor: 50. Saul Niguez (Nachschuss nach Foulpenalty) 1:0.

Rangliste: 1. FC Barcelona 27/63 (69:26). 2. Atlético Madrid 27/56 (39:17). 3. Real Madrid 26/48 (43:31). 4. Getafe 26/42 (34:23). 5. Alaves 27/41 (28:30). 6. FC Sevilla 26/37 (41:34). 7. Valencia 26/36 (27:21). 8. Betis Sevilla 26/36 (30:32). 9. San Sebastian 26/35 (30:27). 10. Eibar 27/35 (35:36). 11. Espanyol Barcelona 27/34 (32:40). 12. Athletic Bilbao 27/34 (26:31). 13. Leganes 27/33 (27:32). 14. Girona 26/31 (27:34). 15. Levante 26/30 (37:46). 16. Valladolid 26/26 (20:34). 17. Celta Vigo 26/25 (36:44). 18. Villarreal 26/23 (27:35). 19. Rayo Vallecano 27/23 (29:48). 20. Huesca 26/22 (26:42).