1:2 in Vaduz: Lausannes Aufstieg noch nicht fix

Der zur Pause eingewechselte Liga-Toptorschütze Aldin Turkes brachte Lausanne nach ereignisarmer erster Halbzeit zunächst auf Siegkurs. Mit zwei Kopfball-Treffern innert sieben Minuten durch Yannick Schmid und Berkay Sülüngöz nach Cornern von Dominik Schwizer drehten die formstarken Gastgeber die Partie bis zur 69. Minute.

Nur mit einem Sieg in Vaduz und einem Punktverlust der Grasshoppers am späteren Abend in deren Heimspiel gegen Schaffhausen (20.30 Uhr) wäre Lausannes Super-League-Rückkehr bereits am Dienstag festgestanden. Nun ist GC auch im Fernduell mit Vaduz um den Barrageplatz noch gefordert.

Kurztelegramme und Rangliste:

Aarau - Chiasso 2:2 (1:1). - 930 Zuschauer. - SR San. - Tore: 31. Schindelholz 1:0. 42. Bahloul 1:1. 74. Jacot (Eigentor) 2:1. Hadzi 2:2. - Bemerkung: 80. Gelb-Rote Karte gegen Jäckle (Aarau/Foul).

Vaduz - Lausanne-Sport 2:1 (0:0). - SR Horisberger. - Tore: 55. Turkes 0:1. 62. Schmid 1:1. 69. Sülüngöz 2:1.

Winterthur - Wil 2:2 (1:2). - SR Wolfensberger. - Tore: 31. Von Moos 0:1. 34. Duah 0:2. 36. Buess 1:2. 50. Pepsi 2:2.

Die weiteren Spiele vom Dienstag: Grasshoppers - Schaffhausen 20.30. Stade Lausanne-Ouchy - Kriens 20.30.

Rangliste: 1. Lausanne-Sport 33/67 (74:31). 2. Vaduz 33/58 (72:49). 3. Grasshoppers 31/56 (56:34). 4. Kriens 32/50 (52:48). 5. Winterthur 33/46 (44:57). 6. Wil 32/42 (50:52). 7. Stade Lausanne-Ouchy 32/38 (42:55). 8. Aarau 33/37 (58:73). 9. Schaffhausen 32/31 (26:48). 10. Chiasso 33/19 (39:66).