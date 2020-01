1:1 gegen Cagliari - Inter zum dritten Mal in Folge ohne Sieg

Damit droht Inter den Anschluss an den Meister zu verlieren; Juventus könnte am Abend mit einem Sieg in Neapel auf sechs Punkte davonziehen.

Im letzten Jahr hat Inter im Januar in zwei Spielen einen Punkt geholt, vor zwei Jahren waren es zwei Remis in zwei Spielen. Heuer siegten die Mailänder zum Jahresauftakt zwar 3:1 auswärts gegen Napoli, doch seither teilten sie mit Atalanta Bergamo, Lecce und nun Cagliari die Punkte. Drei Spiele in Folge ohne Sieg gab es für Inter letztmals im vergangenen April.

Der Punktverlust gegen Cagliari war doppelt ärgerlich: Einerseits sind die Gäste nach einem starken Herbst zuletzt in ein Loch gefallen und warten seit sechs Spielen auf einen Sieg. Andererseits erzielte ausgerechnet Radja Nainggolan den Ausgleich für Cagliari. Den Belgier hatte Inters Trainer Antonio Conte im vergangenen Sommer ausgemustert.

Telegramm:

Inter Mailand - Cagliari 1:1 (1:0). - 70'465 Zuschauer. - Tore: 29. Martinez 1:0. 78. Nainggolan 1:1. - Bemerkungen: 94. Gelb-rote Karte gegen Martinez (Inter Mailand).

Rangliste:

1. Juventus Turin 20/51 (39:19). 2. Inter Mailand 21/48 (42:18). 3. Lazio Rom 19/45 (46:18). 4. AS Roma 20/38 (37:22). 5. Atalanta Bergamo 21/38 (57:28). 6. AC Milan 21/31 (22:26). 7. Cagliari 21/31 (36:32). 8. Parma 20/28 (27:27). 9. Torino 21/27 (26:35). 10. Bologna 21/27 (32:33). 11. Hellas Verona 19/26 (22:22). 12. Fiorentina 21/25 (25:29). 13. Napoli 20/24 (28:28). 14. Udinese 20/24 (19:31). 15. Sassuolo 20/22 (32:35). 16. Sampdoria Genua 20/19 (20:33). 17. Lecce 20/16 (23:39). 18. Genoa 21/15 (21:41). 19. Brescia 21/15 (19:39). 20. SPAL Ferrara 21/15 (15:33).