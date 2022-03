Fussball Sie wurden nach ihren Fehlschüssen im EM-Final rassistisch angefeindet – zwei der drei England-Youngster haben noch nicht zurück in die Spur gefunden Die Engländer Marcus Rashford, Jadon Sancho und Bukayo Saka verschossen im EM-Final gegen Italien einen Penalty. Richtig erholt hat sich nur einer von dieser schweren Last.

Entschuldige dich nie dafür, wer du bist: Wandbild für die englischen Penalty-Fehlschützen. Bild: Charlotte Tattersall/Getty

Bevor Marcus Rashford an diesem Juli-Abend in London anläuft, bevor er endlich losgeht, um diesen einen Schuss abzufeuern, der so viel grösser ist als jeder andere in seiner Karriere - da steht Rashford einfach da. Zwölf lange Sekunden lässt er verstreichen, ganz so, als müsste er noch überlegen, was jetzt zu tun ist. Dann, endlich: Anlauf. Schuss. Aussenpfosten. Hände vor dem Gesicht.

Es ist EM-Final im Wembley-Stadion, England gegen Italien, Penaltyschiessen. Bis gerade eben hatten die Gastgeber einen Vorteil, aber den hat Rashford nun verspielt. Ein paar Minuten später sind es die Italiener, die wie von Sinnen über den Rasen spurten. Für das Heimteam wird Rashfords Fehlschuss zum Anfang vom Ende. Nach ihm scheitern auch Jadon Sancho und Bukayo Saka. Kein Titel für England. Das Warten geht weiter. Es dauert schon seit 1966. Damals besiegte England im WM-Final Deutschland.

Southgate und die drei jungen Penaltyschützen

3:2 nach Penaltys steht es am Ende für Italien. Es ist der Schlusspunkt unter einen Abend, in dem es wild zu- und hergeht, schon lange vor dem Abpfiff. England im Final, im Wembley noch dazu, das lässt auf der Insel keinen kalt. Es gibt Leute, die ohne Ticket ins Stadion gestürmt sind.

Sie sehen, wie England früh in Führung geht. Wie Italien ausgleicht. Wie die Spannung ins Unermessliche wächst. Wie in der 120. Minute zwei junge Männer ins Spiel geschickt werden, Marcus Rashford und Jadon Sancho. Wie die beiden wenig später zum Penalty anlaufen. Und scheitern.

Der Mann, der den Plan zu verantworten hat, ist Gareth Southgate, ausgerechnet er. Der englische Nationaltrainer hat am eigenen Leib erfahren, welche Spuren ein einziger Penalty in einem Fussballerleben hinterlassen kann. Auch er hatte im Wembley einst einen vergeben, 1996 im EM-Halbfinal gegen Deutschland. Der Fehlschuss verfolgt ihn seither. Doch diese Erfahrung hindert Southgate nicht daran, an diesem Abend Rashford und Sancho - 23 Jahre alt der eine, 21 der andere - einzig und allein auf den Platz zu schicken, um im EM-Final einen Penalty zu treten. Und als letzten Schützen auch noch Bukayo Saka auszuwählen, 19-jährig erst.

Als dann alle drei verschossen haben, lädt Southgate die Schuld auf sich, das sei seine Verantwortung, sagt er. Aber so einfach ist es nicht. Die Fehlschützen, jung und dunkelhäutig allesamt, werden in den sozialen Medien rassistisch beschimpft, so sehr, dass sie sich nur noch mit entschuldigenden Statements zu helfen wissen. Rashford prägt dabei den Satz, dass er sich für seinen Penalty entschuldige - aber nicht dafür, wer er sei und woher er komme.

Marcus Rashford, hier bei seinem Fehlschuss im EM-Finale. Keystone

Gegen die Schweiz fehlen alle drei

Acht Monate sind seit jenem Abend im Wembley vergangen. Heute treten die Schweizer dort gegen England an. Rashford, Sancho und Saka fehlen alle. Das ist zuallererst ein Hinweis darauf, wie gross die Auswahl in der englischen Offensive ist. Kaum ein anderes Land in Europa verfügt über ein solches Repertoire. Doch natürlich verbergen sich dahinter auch drei Geschichten, die zwar verschieden sind, bei denen aber der EM-Final eine Rolle spielt.

Für keine gilt das so sehr wie für die von Marcus Rashford. Laut englischen Medien hat ihm sein Fehlschuss schwer zu schaffen gemacht, tagelang habe er sich danach im Bett verkrochen. Für England hat Rashford, der hoch veranlagte und auch wegen seines sozialen Engagements sehr populäre Stürmer, seit der EM nie mehr gespielt. Das lag auch an einer Verletzung. Aber vor allem daran, dass er Form und Selbstvertrauen nicht mehr wiedergefunden hat.

Und dann hat Rashford noch dieses Problem, das sich Cristiano Ronaldo nennt und wie er bei Manchester United spielt. Der Portugiese, im Sommer wohl eher in einem Anflug von Nostalgie als aus sportlichen oder gar taktischen Gründen nach Manchester zurückgeholt, nimmt dort viel Platz ein. Rashford schafft es diese Saison nur noch in jedem dritten Spiel in die Startformation.

Auch Jadon Sancho bekommt den Ronaldo-Effekt zu spüren. Er wechselte nach der EM zu Manchester United, aber dann war plötzlich Ronaldo noch da. Und Sanchos Rolle unklar. Dazu kam, dass auch der Flügelspieler nach der EM mit einem Formtief zu kämpfen hatte. Erst im November gelang Sancho - Ablösesumme gegen 100 Millionen - sein erstes Tor.

Immerhin kam er zuletzt besser in Fahrt, ganz im Gegensatz zu Teamkollege Rashford. Für ein Aufgebot ins Nationalteam reichte es aber auch nicht. Es lägen derzeit andere Spieler vor Sancho, sagte Trainer Southgate vor dem Schweiz-Spiel. Seit der EM spielte Sancho ein Mal für England - gegen Andorra.

Nur Saka hat sich aufgerappelt

Bleibt noch Bukayo Saka, der jüngste von allen. Unmittelbar nach seinem Fehlschuss lagen sich die Italiener in den Armen, doch es war auch Saka, der sich am schnellsten aufgerappelt hat. Beim aufstrebenden Arsenal ist der Flügelspieler, der sein Talent mit grossem Eifer kombiniert, unbestrittener Stammspieler. Mikel Arteta ist dort sein Trainer. Der Spanier sagte, Sakas Reaktion auf die EM sei «unglaublich» gewesen.

Im Gegensatz zu Sancho und Rashford war für Saka ein Platz im englischen Kader vorgesehen. Am Donnerstag musste er wegen einer Corona-Infektion das Team verlassen. Wie er hoffen auch Sancho und Rashford, dass sie bald zurückkehren. Denn diese Geschichte vom letzten Sommer, der verschossene Penalty im EM-Final, das alles lässt sich nur auf eine Art ausradieren: Mit einem grossen Titel. Am besten schon in Katar.