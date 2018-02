So oft er auch im Rampenlicht steht, so stark die Augen auch auf diesen Mann gerichtet sind, der den europäischen Fussball vermutlich so stark geprägt hat wie wenige andere, so wenig ist über den Menschen Pep bekannt. Er meidet die Öffentlichkeit, gibt nur selten Interviews, lässt kaum Journalisten an sich heran. Sein Privatleben schottet 47-Jährige komplett ab.

Seine Lebensgefährtin Cristina Serra heiratete er vor knapp vier Jahren in Marrakesch, nachdem sie zuvor schon drei gemeinsame Kinder hatten. Er isst gerne Fisch, gilt als Coldplay-Fan und verkehrt in gebildeten Kreisen. So zählt der Schriftsteller David Trueba ebenso zu seinem Freundeskreis wie der Ökonom Xavier Sala i Martin, dessen Vorlesungen er in New York mit dem Fahrrad besuchte, als er sich nach seinen Erfolgsjahren in Barcelona eine Auszeit gönnte.

Ein Jahr ohne Titel

Seit anderthalb Jahren tüftelt Guardiola nun in Manchester. Und nachdem er in seinem ersten Jahr an der Linie der «Citizens» zum ersten Mal in seiner Trainer-Karriere ohne Titel bliebt, meinte er: «In Barcelona oder München musst du Titel gewinnen, sonst bist du weg.» Die Ölscheiche haben sich anders entschieden. Sie haben Guardiola behalten.

Es scheint so, als würde sich der akribische Arbeiter nun gleich mehrfach belohnen. In der Meisterschaft liegt City 16 Punkte vor Stadtrivale United, man ist sowohl im FA-Cup als auch im Ligacup noch im Rennen und im Achtelfinal der Champions League.

Das ist der Grund, warum er jetzt hier in Basel sitzt und Fragen beantwortet. Mässig interessiert, bis er auf Deutsch gefragt wird, wie denn seine Erinnerungen an Basel seien, den 5:0-Sieg mit Barcelona 2008, für die Basler bis heute die höchste Heimniederlage. Guardiola wacht auf, lacht und antwortet auf Deutsch: «Das war ein grosser Moment für mich in meinem ersten Jahr als Trainer, meine erste Champions-League-Kampagne. Wir haben eine gute Leistung gezeigt und ich freue mich, noch einmal hier zu sein.»

Dann lobt er das aktuelle Team für seine «sehr gut organisierte Defensive», für die «guten Konter». Ehe er sich beim Übersetzer für seine Arbeit bedankt, ihm freundlich auf die Schulter klopft und aus dem Raum verschwindet.