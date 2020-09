Fussball ohne Fleisch: Warum Ernährung im Sport immer wichtiger wird

In der Schweiz ist man noch nicht so weit. Einen eigenen Koch kennt lediglich die Nationalmannschaft. In Trainingslagern oder bei gemeinsamen Essen vor Spielen entscheidet oftmals die Menükarte des Restaurants und nicht Ernährungsexperten, was es zu Essen gibt. Einen Schritt vorwärts in diesem Bereich haben die Berner Young Boys Anfang Jahr gemacht. Der Meister und Cupsieger zählt neu auf die Expertise einer Ernährungsberaterin. Karin Frey, normalerweise im Spital Thun angestellt, hält Vorträge, berät in Einzelgesprächen und überprüft Menüpläne.

Und sie stellt fest: «Die jungen Fussballer wissen oft wenig über Ernährung.» Zum Teil sei es dem kulturellen Hintergrund geschuldet, manchmal aber auch mangels Zeit oder fehlendem Wissen. «Viele gesunde Menüs sind gar nicht so aufwendig, wie man denkt. Darum stelle ich Rezepte für die Athleten zusammen, die sie selber kochen sollen.» Und bei Spielern, die noch bei den Eltern wohnen, werden auch schon mal Mütter mit in die Beratung genommen. Junge Fussballer ernähren sich oft nicht so, wie sie sollten. «Sportlerernährung ist nicht hochkomplex. Es geht darum, die Basisernährung zu gewährleisten, damit der Körper genug Energie erhält.»