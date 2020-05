Fussball-Neustart in der Schweiz! Die Super und Challenge League sollen am 19. Juni weitergehen

Livestream: Ab 14 Uhr erklärt die Fussball-Liga das weitere Vorgehen:

(dab/watson.ch) Nach knapp vier Monaten Unterbruch wird die aktuelle Fussball-Saison 2019/20 wohl doch zu Ende gespielt. Dies haben die Vereine an der ausserordentlichen Generalversammlung der Swiss Football League gemäss TV-Partner Teleclub beschlossen. Gleich 17 der 20 Teams stimmten für eine Saisonfortsetzung. Damit kommt es am 19. Juni in der Super League und in der Challenge League zum Restart. Um 14:00 äussert sich die SFL in einer Pressekonferenz zu ihrem Entscheid.