Fussball im Ausland Liverpool verliert zum dritten Mal in Folge und verabschiedet sich wohl aus dem Meisterrennen – Atlético Madrid zieht an der Spitze weiter einsame Kreise Liverpool führt bei Leicester City 1:0, gibt die Führung aber innert sechs Minuten preis und verliert 1:3. Leader Atlético Madrid gewinnt bei Granada 2:1 und baut den Vorsprung auf Real Madrid auf acht Punkte aus.

Mohamed Salah bringt Liverpool zwar in Führung, am Ende bleibt dem Ägypter aber nur die Enttäuschung. Keystone

(dpa) Drei Tage vor dem Champions-League-Match gegen RB Leipzig hat sich die Krise beim englischen Meister Liverpool mit der nächsten Niederlage in der Premier League verschärft. Bei Leicester City verspielten die Reds am Samstag eine Führung und unterlagen am Ende mit 1:3 (0:0). Es war bereits die dritte Liga-Pleite in Serie für Liverpool und ein herber Rückschlag im Rennen um die Champions-League-Plätze, geschweige denn die Titelverteidigung. Der Rückstand auf Leader Manchester City ist nach Verlustpunkten bereits auf 16 Zähler angewachsen.

James Maddison (78. Minute) per Freistoss und Jamie Vardy (81.) drehten das Spiel im King Power Stadium für die Gastgeber. Harvey Barnes (85.) sorgte kurz vor Schluss für die Entscheidung. Zuvor hatte Mohamed Salah (67.) die Reds im 300. Spiel von Jürgen Klopp als Liverpool-Trainer in Führung geschossen. Kurz vor der Halbzeitpause hatten die Reds noch Glück gehabt, weil Vardy den Ball an den Querbalken geschossen hatte.

Die Gäste hatten zudem mal wieder Verletzungspech zu beklagen. James Milner musste schon früh in der Partie ausgewechselt werden. Liverpools Neuzugang Ozan Kabak, im Winter von Schalke gekommen, gab in Leicester seinen Einstand, weil der angeschlagene Fabinho nicht zur Verfügung stand. Xherdan Shaqiri wurde erst in der 87. Minute eingewechselt.

Madissons Tor war wegen einer vermeintlichen Abseitsposition zunächst abgepfiffen worden, nach Videobeweis zählte es aber doch. Bei Vardys Tor sah Liverpool-Keeper Alisson, dem in der Vorwoche bei der 1:4-Heimpleite gegen Manchester City zwei schwere Patzer unterlaufen waren, erneut nicht gut aus. Der Keeper war zu weit aus dem Tor gelaufen und hatte sich offenbar nicht mit Kabak abgesprochen.

Leicester City, das vom ehemaligen Liverpool-Coach Brendan Rodgers trainiert wird, distanzierte Liverpool auf sechs Punkte. Die strauchelnden Reds müssen am Dienstag ihr Achtelfinal-Hinspiel in der Königsklasse bestreiten. Die Partie gegen Leipzig findet nicht in Deutschland statt, sondern wurde nach Budapest verlegt. Grund sind die britischen Reise-Beschränkungen aufgrund der Corona-Pandemie.

Siegen zum neunten Mal in den letzten zehn Partien: Die Spieler von Atlético Madrid. AP

(sid) Trotz grösserer Personalsorgen durch Coronafälle hat Atlético Madrid wieder Kurs auf die spanische Meisterschaft genommen. Der Spitzenreiter setzte sich trotz vier infizierter Spieler und drei weiterer Ausfälle mit 2:1 beim FC Granada durch und baut den Vorsprung vor dem Lokalrivalen Real vorerst auf acht Punkte aus. Die Königlichen treffen am Sonntagnachmittag auf Valencia. Marcos Llorente (63.) und Angel Correa (75.) erzielten die Tore für die Madrilenen, die seit zehn Ligaspielen ungeschlagen sind. Für Granada traf Yangel Herrera (66.). Damit kehrte das Team von Trainer Diego Simeone nach dem enttäuschenden 2:2 gegen Celta Vigo am Montag in die Erfolgsspur zurück.

