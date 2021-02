Fussball im Ausland Paris St. Germain dank Sieg vorübergehend Erster – Borussia Dortmund kann wieder nicht gewinnen Der französische Fussballmeister PSG springt durch einen 2:1-Erfolg gegen Nizza an die Spitze. In der Bundesliga ist Dortmund beim 2:2 gegen Hoffenheim lange unterlegen und kommt nach einem umstrittenen Tor zum Punktgewinn.

Ihlas Bebou nutzt die Unordnung in der Dortmunder Abwehr und erzielt die zwischenzeitliche Führung zum 2:1 für Hoffenheim. Freshfocus

(dpa) Viele Worte, wenig Taten - Borussia Dortmund befindet sich trotz der eindringlichen Appelle des Trainers weiter im Krisenmodus. Beim 2:2 (1:1) gegen Hoffenheim blieb die erhoffte positive Reaktion auf die deutliche Kritik von Edin Terzic an den bescheidenen Leistungen der vergangenen Wochen weitgehend aus. Nach zuletzt nur einem Sieg in sechs Bundesliga-Spielen gerät die Qualifikation für die Champions-League zunehmend in Gefahr.

Auch die frühe Führung durch Jadon Sancho (24. Minute) und der Ausgleich von Erling Haaland (81.) brachten keine Sicherheit. Im leeren Signal Iduna Park sorgten Munas Dabbur (31.) und Ihlas Bebou (51.) am Samstag für das verdiente Remis der Hoffenheimer, die sich erneut als BVB-Schreck entpuppten und nur eines der vergangenen sieben Ligaspiele gegen die Schwarzgelben verloren.

Nicht zu überzeugen wusste erneut Marwin Hitz. Der St. Galler machte wie schon beim 1:2 in Freiburg eine unglückliche Figur, als er eine Flanke von Rudy nicht konsequent abwehrte und damit den Kopfballtreffer von Bebou ermöglichte.

Stuttgart mit Gregor Kobel spielte gegen Hertha Berlin derweil 1:1 (0:1). Die Stuttgarter Führung durch Sasa Kalajdzic (45.+1) wurde wegen eines Abseitsverdachts lange überprüft. Mit der Einwechslung von Sami Khedira, dem ehemaligen Stuttgarter Junior, der erstmals für die Berliner zum Einsatz kam, spielte die Hertha druckvoller. Dem 17 Jahre alten Luca Netz (82.) gelang der Ausgleich auf Vorlage des Neuzugangs.

Leverkusen sah gegen Mainz lange wie der sichere Sieger aus. Nach Toren durch Lucas Alario (14.) und Patrik Schick (84.) belohnten Robert-Nesta Glatzel (89.) und Kevin Stöger (90.+2) die Mainzer aber für eine starke Schlussphase.

Bremen und Freiburg lieferten sich ein recht intensives Spiel ohne viele Chancen. Entsprechend kam es zur torlosen Punkteteilung.

Die Tabelle

Mohamed Salah bringt Liverpool zwar in Führung, am Ende bleibt dem Ägypter aber nur die Enttäuschung. Keystone

(dpa) Drei Tage vor dem Champions-League-Match gegen RB Leipzig hat sich die Krise beim englischen Meister Liverpool mit der nächsten Niederlage in der Premier League verschärft. Bei Leicester City verspielten die Reds am Samstag eine Führung und unterlagen am Ende mit 1:3 (0:0). Es war bereits die dritte Liga-Pleite in Serie für Liverpool und ein herber Rückschlag im Rennen um die Champions-League-Plätze, geschweige denn die Titelverteidigung. Der Rückstand auf Leader Manchester City ist nach Verlustpunkten bereits auf 16 Zähler angewachsen.

James Maddison (78. Minute) per Freistoss und Jamie Vardy (81.) drehten das Spiel im King Power Stadium für die Gastgeber. Harvey Barnes (85.) sorgte kurz vor Schluss für die Entscheidung. Zuvor hatte Mohamed Salah (67.) die Reds im 300. Spiel von Jürgen Klopp als Liverpool-Trainer in Führung geschossen. Kurz vor der Halbzeitpause hatten die Reds noch Glück gehabt, weil Vardy den Ball an den Querbalken geschossen hatte.

Die Gäste hatten zudem mal wieder Verletzungspech zu beklagen. James Milner musste schon früh in der Partie ausgewechselt werden. Liverpools Neuzugang Ozan Kabak, im Winter von Schalke gekommen, gab in Leicester seinen Einstand, weil der angeschlagene Fabinho nicht zur Verfügung stand. Xherdan Shaqiri wurde erst in der 87. Minute eingewechselt.

Maddisons Tor war wegen einer vermeintlichen Abseitsposition zunächst abgepfiffen worden, nach Videobeweis zählte es aber doch. Bei Vardys Tor sah Liverpool-Keeper Alisson, dem in der Vorwoche bei der 1:4-Heimpleite gegen Manchester City zwei schwere Patzer unterlaufen waren, erneut nicht gut aus. Der Keeper war zu weit aus dem Tor gelaufen und hatte sich offenbar nicht mit Kabak abgesprochen.

Leicester City, das vom ehemaligen Liverpool-Coach Brendan Rodgers trainiert wird, distanzierte Liverpool auf sechs Punkte. Die strauchelnden Reds müssen am Dienstag ihr Achtelfinal-Hinspiel in der Königsklasse bestreiten. Die Partie gegen Leipzig findet nicht in Deutschland statt, sondern wurde nach Budapest verlegt. Grund sind die britischen Reise-Beschränkungen aufgrund der Corona-Pandemie.

Die Tabelle:

Die Tabelle:

Siegen zum neunten Mal in den letzten zehn Partien: Die Spieler von Atlético Madrid. AP

(sid) Trotz grösserer Personalsorgen durch Coronafälle hat Atlético Madrid wieder Kurs auf die spanische Meisterschaft genommen. Der Spitzenreiter setzte sich trotz vier infizierter Spieler und drei weiterer Ausfälle mit 2:1 beim FC Granada durch und baut den Vorsprung vor dem Lokalrivalen Real vorerst auf acht Punkte aus. Die Königlichen treffen am Sonntagnachmittag auf Valencia. Marcos Llorente (63.) und Angel Correa (75.) erzielten die Tore für die Madrilenen, die seit zehn Ligaspielen ungeschlagen sind. Für Granada traf Yangel Herrera (66.). Damit kehrte das Team von Trainer Diego Simeone nach dem enttäuschenden 2:2 gegen Celta Vigo am Montag in die Erfolgsspur zurück.

Die Tabelle:

Jungstar Moise Kean (links) schoss die Pariser gegen Nizza zum Sieg. Keystone

(sid/frh) Der französische Fußball-Meister Paris St. Germain hat am Samstag einen 2:1 (1:0)-Erfolg gegen OGC Nizza in der Ligue 1 gefeiert und die Spitzenposition zumindest vorübergehend übernommen. Julian Draxler war in der 22. Minute zum Führungstor für PSG erfolgreich, Rony Lopes (50.) traf für die Mannschaft von der Cote d'Azur. Moise Kean (77.) brachte den Sieg des Hauptstadtklubs unter Dach und Fach.

PSG musste auf einige Stars wie Neymar, Angel Di Maria und Marco Verratti verzichten. Der brasilianische Superstar Neymar fällt aufgrund einer Adduktorenverletzung vier Wochen aus und steht auch am Dienstag im Achtelfinal-Hinspiel gegen seinen Ex-Klub FC Barcelona nicht zur Verfügung.

Durch den Sieg löste PSG in der Tabelle zunächst Spitzenreiter OSC Lille (je 54 Punkte) aufgrund der besseren Tordifferenz ab. Lille empfängt am Sonntag Stade Brest.

Die Tabelle: