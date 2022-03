Fussball «Glauben nicht mehr an Wende»: YB entlässt David Wagner – ein Missverständnis geht zu Ende Nach dem 2:2 gegen den FC Luzern am Wochenende beenden die Berner Young Boys die Zusammenarbeit mit Trainer David Wagner. «Die Mannschaft braucht neue Impulse», sagt Sportchef Christoph Spycher.

David Wagner muss YB nach neun Monaten als Trainer bereits wieder verlassen. Anthony Anex / KEYSTONE

In der Stimme von Christoph Spycher schwingt ein Seufzen mit. «Es ist kein schöner Tag. Und das alles ist am Ende auch ziemlich emotional. Aber es ist nun einmal so, auch solche Situationen gehören im Fussball dazu.»

Ja, es ist ein ungewöhnlicher Tag in Bern. Um kurz vor 14 Uhr gibt YB bekannt: Trainer David Wagner muss den Verein verlassen. Noch nicht einmal neun Monate sind vergangen, seit er als Nachfolger von Gerardo Seoane vorgestellt wurde. Nun zieht Sportchef Spycher die Notbremse – erstmals in dieser Funktion, die er seit September 2016 innehat, entlässt er einen Trainer.

Am Samstagabend, ein paar Minuten sind erst vergangen seit dem 2:2 von YB gegen Luzern, diesem neuerlichen Rückschlag, der alle in Gelb-Schwarz ratlos zurücklässt, vereinbaren Spycher und Wagner ein Gespräch für den Sonntag. Noch einmal analysieren die beiden eingehend, was gerade schief läuft beim Verein, der zuletzt viermal in Serie Meister wurde. Am Ende des Gesprächs kommen sie überein: Nein, es geht nicht mehr weiter. Am Montag wird die Trennung vollzogen.

Spycher attestiert Wagner menschliche Grösse. «Es ist keine Welt zusammengebrochen für ihn. Er hat mir ganz offen gesagt: <Ich weiss auch nicht, ob mir die Wende noch gelingt.>» Dass es schwierig werden könnte, haben die letzten Wochen deutlich gezeigt. Die Leistungen von YB entsprachen je länger je weniger den Ansprüchen. Spycher sagt:

«Wir haben alles versucht, haben an den verschiedensten Schrauben gedreht – aber nach den letzten Spielen haben wir den Glauben an eine Kehrtwende in dieser Konstellation verloren»

Der Start unter Wagner ist stark – der Sieg gegen Manchester United bleibt

Die ersten YB-Wochen unter Wagner sind durchaus ansehnlich. Gerade, wie das Team die Champions League erreicht, dabei auch einige Schwierigkeiten meistert, ist stark. Der 2:1-Sieg gegen Manchester United zum Auftakt in der Königsklasse bleibt vielleicht ewig in Erinnerung. Doch der Goodwill, den Wagner für seinen Mut in jener Partie gewinnt, ist rasch wieder verspielt. Der Wendepunkt ist das Heimspiel gegen Villarreal. Ohne Not lässt er YB mit Fünferkette auflaufen – zum ersten Mal überhaupt. Er verwirrt damit das eigene Team. Ein Team, das es sich gewohnt ist, auf die eigenen Stärken zu setzen. Das mit seiner Wucht und Dominanz jeden Gegner zu besiegen glaubt.

Die kleinen Probleme ziehen sich danach durch den YB-Herbst. Manch ein Spiel geht nicht wie gewünscht aus. Doch eines gilt es auch festzustellen: In den allermeisten Fällen sind die Leistungen besser als die Resultate. «Zu diesem Zeitpunkt sah ich den Weg. Gerade zum Ende der Hinrunde ist die Mannschaft nochmals mit Wucht und Dynamik aufgetreten», sagt Spycher. Vor der Winterpause sind diese Worte von Wagner selbst in Erinnerung: «Nun erholen wir uns. Und dann greifen wir mit der vollen Kapelle an.»

Die vielen Punktverluste gegen Ende der Partien

Acht Punkte beträgt der Rückstand auf den FCZ zu diesem Zeitpunkt. Das ist viel. Aber unmöglich scheint die Wende im Meisterrennen nicht. Doch in der Rückrunde geht aus YB-Sicht so ziemlich alles schief, was schief gehen kann. Die Mannschaft verspielt auf rätselhafte Art und Weise Führungen. Beim 3:3 in St.Gallen (nach 3:0) und beim 2:2 gegen GC erhält sie in der Nachspielzeit Gegentore. Das 2:2 gegen Luzern nach frühem 2:0 war nun der Tropfen, der das Fass zum Überlaufen brachte.

Natürlich betont Spycher, dass Wagner keineswegs der Alleinschuldige am YB-Schlamassel ist. Die Abgänge in der Winterpause von Aebischer, Hefti, Nsame und Martins haben gewiss auch nicht geholfen. Und doch hat es der Trainer nicht hingekriegt, den Hunger im Team hochzuhalten, die YB-Mentalität der letzten Jahre ist erstaunlich schnell verschwunden. David Wagner verabschiedet sich mit Stil aus Bern. Er sagt:

«Das bittere Ende meiner YB-Zeit macht mich traurig. Es ist natürlich nicht das, was ich mir erwünscht habe. Aber ich habe Verständnis dafür, dass die sportliche Führung der Mannschaft neue Impulse verleihen will. Denn leider sind die Resultate und Leistungen in der Meisterschaft nicht so ausgefallen, dass wir unsere eigenen Ansprüche erfüllt hätten.»

Für die letzten elf Spiele der Saison übernimmt nun einer der bisherigen Assistenten das YB-Ruder: Matteo Vanetta. Der 43-jährige Tessiner ist seit 2017 bei YB. Zunächst als Defensiv-Trainer im YB-Nachwuchs, seit 2018 als Assistent der ersten Mannschaft.

Erst zu Beginn der neuen Saison soll dann der neue Trainer übernehmen. 15 Punkte beträgt der Rückstand in der Meisterschaft auf den FC Zürich, die Zürcher sind nach menschlichem Ermessen uneinholbar. Auch europäisch und im Schweizer Cup ist YB bereits ausgeschieden. Und doch wird es ziemlich interessant sein, zu beobachten, ob und wie die Berner wieder in die Spur finden.