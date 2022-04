Fussball FCZ-Präsident Ancillo Canepa: «Dann wird jeder fristlos entlassen!» Trotz riesigem Vorsprung ist der Meistertitel beim FC Zürich weiterhin kein Thema. Warum? Präsident Canepa erinnert an den 13. Mai 2006, als seine Zürcher dem Rivalen Basel den Titel in letzter Sekunde entrissen.

FCZ-Präsident Ancillo Canepa: Wann ist die Planung der Meisterfeier erlaubt? Marc Schumacher / freshfocus

Der FC Zürich wird Schweizer Meister. Allerspätestens seit dem 2:1-Sieg bei YB vor der Nati-Pause herrscht darüber in der Fussball-Schweiz Einigkeit – ausser vielleicht, man trägt auf dem Rasen ein FCZ-Leibchen oder steht in der Chefetage der Zürcher in der Verantwortung. Dann tönt das ziemlich anders.

Zum Beispiel bei FCZ-Präsident Ancillo ­Canepa. Er sagt: «Solange nicht alles festgemacht ist, will ich nichts von dieser Meisterschaft wissen. Ich will, dass weiter seriös gearbeitet wird.» Das gelte selbstverständlich nicht nur für die Spieler. Auch neben dem Platz fordert er den Blick fürs Wesentliche. Und falls Canepa feststellt, dass nur schon ein Schritt in die falsche Richtung gemacht werde, ein vorzeitiges Meistertrikot zum Beispiel, «dann wird jeder fristlos entlassen!»

1:1 im Schneetreiben von Zürich. Der FCZ und GC trennen sich Unentschieden. Michael Buholzer / KEYSTONE

Canepa spricht diese Worte im Anschluss an das 1:1 gegen GC. Und warum er so denkt, erklärt er auch gleich: «Ich habe schon Mannschaften erlebt, die fünf Minuten vor Schluss T-Shirts mit der Aufschrift anzogen und dann in der 93. Minute noch ein Tor kassierten. Einen solchen Scheiss machen wir sicher nicht.»

Der FC Sowieso? Natürlich meint Canepa den FC Basel und den 13. Mai 2006, als sein FCZ dem Rivalen den Titel in letzter Sekunde entriss. Und dieses Jahr? Wer weiss, vielleicht ­zittern dem FCZ mit dem Ziel vor Augen ja plötzlich doch noch die Knie. Aber es bräuchte ja auch noch einen Verfolger, der endlich einmal eine Siegesserie hinlegt.