Fussball Erfinder von Köbi Kuhn: Ernst Lämmli lacht jetzt im Himmel Ernst Lämmli war der Erfinder von Köbi Kuhn. Der frühere Nati-Delegierte ist am Samstag 82-jährig verstorben.

Ernst Lämmli und Köbi Kuhn im März 2001. Rolf Jenni

Oktober 2005. Zugegeben, wir machten damals ein bisschen Radau rund um die Schweizer Fussball-Nati. Vor allem, weil Zubi nicht mehr hielt, was er halten sollte, dünnhäutig auf die Kritik reagierte und damit die Anti-Zuberbühler-Kampagne zusätzlich befeuerte. Aber nicht nur wir beim Blick schlugen Alarm. Auch das Schweizer Fernsehen machte mit und warf in einem «Zischtigsclub» die Frage auf: «Vor dem Spiel der Spiele: Zubi, Alex, Köbi – wer soll Frankreich besiegen?»

Es war nicht unsere erste Begegnung. Aber erstmals begegneten wir uns nicht absolut wohlgesinnt. Hier Ernst Lämmli, väterliche Figur und Anwalt der Schweizer Fussball-Nati. Dort ich, ein junger, etwas arroganter Fussball-Chef beim «Blick», der alles besser zu wissen glaubte. Als sich die Fronten während der Sendung verhärteten, der Ton schärfer wurde, holte der Nati-Delegierte Lämmli zum Coup aus.

Ernst Lämmli während eines Interviews in seiner Wohnung im Oktober 2008. André Albrecht

Er kramt aus der Sakko-Tasche ein Papier, faltet es auseinander, hält es in die Kamera, setzt und gönnerhaftes Lächeln auf und sagt zu Moderator Ueli Heiniger: «Wissen Sie: Herr Schmid kann mir nichts Böses antun. Er hat vor ein paar Jahren mal diesen wunderbaren Text über mich geschrieben, in dem er mich als Erfinder von Köbi Kuhn würdigt.» Dabei sollten wir uns in der Sendung verbal die Köpfe einschlagen. Aber in diesem Moment hätte ich ihn am liebsten umarmt.

Sein Verdienst für den FC Aarau

Ja, Lämmli war der Erfinder von Köbi Kuhn als Nati-Trainer. Aber er war noch viel mehr. Er war Architekt, Familienvater, der fremdenfreundlichste SVP-Politiker dem ich je begegnet bin. Und er war von 1989 bis 2000 Präsident des FC Aarau. In dieser Zeit zementierte der Klub nicht nur seinen Ruf der «Unabsteigbaren». Nein, die Aarauer holten 1993 sogar den dritten und bislang letzten Meistertitel.

Köbi Kuhn frfeut sich über die Ehrentafel, dem Geschenk von Verbandspräsident Ralph Zloczover (rechts) und Nati-Delegierter Ernst Lämmli (links). André Häfliger

Sicher, der passionierte Stumpenraucher wurde im Boulevard als Sparpapst betitelt. Aber sein grosser Verdienst war es, dass der Klub trotz bescheidener Mittel nie in Existenznöte geriet. Und mehr noch: Er war es, der als erster Fussballpräsident in der Schweiz die Vision eines modernen Fussballstadions entwickelte. Alle Bewilligungen für den Neubau in Schaffisheim lagen in den 90-ern vor. Doch das Projekt scheiterte, weil sich klubintern Personen gegen den Wegzug aus der Stadt wehrten.

Seiner Liebe zum FC Aarau tat diese Episode keinen Abbruch. Selbst nach seinem Unfall liess er sich regelmässig vom früheren FC-Aarau-Spieler Mirko Pavlicevic, der in Holziken im selben Haus wohnt wie Lämmli, ins Brügglifeld chauffieren. Aber jener Unfall im Dezember 2012 setzte Lämmli stark zu. Er zog sich einen Schädelbruch und Hirnblutungen zu. Seine Frau Pia erzählte mir: «Die ersten drei Jahre danach waren schwierig. Ernst war apathisch und lustlos. Ich fand ihn einmal im Badezimmer, er schaute seine nassen Hände an und wusste nicht wie weiter. Erst als ich ihm das Handtuch reichte, verstand er.»

Ernst Lämmli (rechts) als Präsident des FC Aarau im Gespräch mit dem damaligen FCZ-Präsident Sven Hotz. Rolf Jenni

Lämmli, der Schwererziehbare

Als ich ihn letztmals in seiner Dachwohnung besuchte, bewegte er sich bedächtiger und redete noch etwas langsamer, als er es eh schon tat. Aber er war geistreich, herzlich und direkt wie früher. Das war im November 2019. Kurz nach dem Tod von Köbi Kuhn.

Köbi und Ernst, das war eine Erfolgsgeschichte des Schweizer Fussballs. Als Lämmli 2000 Nati-Delgierter wurde, hiess der Trainer Enzo Trossero. Doch mit dem Argentinier verstand er sich überhaupt nicht. Dieser hatte ihm den Zutritt zur Kabine verwehrt. «Aber nur einmal. Danach habe ich scharf zurückgeschossen.» Und wenig später stellte Trossero das Ultimatum: «Längeli oder ich.» Der Verband entschied sich für Lämmli und dieser hielt Köbi Kuhn im letzten Moment davon ab, bei seinem Herzensklub FC Zürich einen Vertrag zu unterschreiben.

Ernst Lämmli war passionierter Stumpenraucher. Dieses Bild ist vom Jahr 2001. Rolf Jenni

Später verlängerte Lämmli zweimal den Vertrag mit dem Nati-Coach, ohne den damaligen Präsidenten Ralph Zloczower zu informieren, was diesen ziemlich verärgerte. «Wissen Sie, ich zähle mich zu den Schwererziehbaren», sagte er und machte dieses typische, amüsiert-schelmische Lämmli-Gesicht.

Kurz, bevor wir uns nach unserer letzten Begegnung verabschiedeten, fragte ich Lämmli: Glauben Sie, Köbi Kuhn dereinst wieder zu begegnen? «Ich werde ihm nicht mehr begegnen. Oder glauben Sie an den Storch? Nein, die Realität ist anders. Ich kann mir nicht vorstellen, dass die Seelen den Körper verlassen und sich die ganze Familie im Himmel wieder vereint.» Es wäre schön, wenn Ernst Lämmli für einmal nicht Recht hätte.