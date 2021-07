Spanien - Der Schweizer Viertelfinal-Gegner im Porträt

Nach Frankreich wartet auf die Schweiz im Viertelfinal in Sankt Petersburg mit Spanien der nächste grosse Brocken. Ähnlich wie die Schweiz konnte Spanien in den beiden ersten Gruppenspielen nicht so überzeugen, und es hagelte Kritik. Im letzten Gruppenspiel und im Achtelfinal hat die "Furia Roja" ("rote Furie"), wie die spanische Mannschaft genannt wird, nun aber mächtig aufgedreht. Im Porträt erfahren Sie alles Wissenswertes über die Stars, den Trainer und die bisherige Bilanz gegen die Schweiz.