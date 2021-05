Fussball-EM

Schweizer Gruppengegner Türkei gewinnt Vorbereitungsspiel +++ Oranje-Kader ohne van Dijk und Robben +++ EM-Viertelfinale in München in Gefahr?

Am 11. Juni startet in Rom die Fussball-Europameisterschaft, die um ein Jahr verschoben werden musste. 24 Teams sind am Start, das Finale findet am 11. Juli in London im traditionsreichen Wembley-Stadion statt.