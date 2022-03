Fussball Was der FC St. Gallen besser macht als der FC Basel Nach einer mässigen Hinrunde hat sich der FC St. Gallen gefangen - im Gegensatz zum FC Basel, der seit November 2021 nur drei Siege eingefahren hat. Erklärungen dafür gibt es genug - sowohl in der Chefetage als auch auf dem Platz.

Ein Trio, welches den Spirit des FC St. Gallen verkörpert: Präsident Matthias Hüppi (l.), Sportchef Alain Sutter (m.) und Trainer Peter Zeidler (r.). Bild: Claudio Thoma / freshfocus

Der Präsident Matthias Hüppi will mit seinem FC St. Gallen den Gegenentwurf zum gängigen Geschäftsgebaren im Fussball bilden. Einerseits ein grosses Vorhaben. Andererseits ist das auch etwas schwammig. Trotzdem kann man aus dem Wirken Hüppis herauslesen, um was es ihm geht. Publikumsnähe, Demut, Nachhaltigkeit. Selbst wenn die Ostschweizer nicht DER Gegenentwurf sind. Zum FC Basel der Gegenwart, dem heutigen Kontrahenten, sind sie es auf jeden Fall.

Die Führung

Hüppi und Degen: Zwei prominente Namen. Zwei Männer mit Sendungs- und intaktem Selbstbewusstsein. Zwei, die bewegen, verändern wollen. Zwei, die man bei ihren Klubs mit offenen Armen empfängt, die zu Rettern und Erlösern hochstilisiert werden, weil zuvor so vieles im Argen liegt. Zwei Männer auch, die Staub aufwirbeln, Krach schlagen, durchgreifen.

Beide wissen, was sie wollen. Hüppi das Beste für den Klub. Degen sagt das auch. Häufig sogar. Viel häufiger als Hüppi. Wahrscheinlich, weil das Publikum immer mehr daran zweifelt, ob er auch das richtige tut.

Hüppi ist ein Mann, der einen Plan fasst und diesen durchzieht. Wie mit Alain Sutter und Peter Zeidler. Fünfjahresverträge bietet er dem Sportchef und dem Trainer an. Quizfrage: Wer kann auf die Schnelle sagen, wer vor fünf Jahren Trainer beim FC Basel - oder noch kniffliger in Sion - war? Fünf Jahre, ein Anachronismus. Aber fünf Jahre gelten auch, wenn Krise ist. Wenn der Sportchef Sutter schon im Oktober Alarm schlägt und von Abstiegskampf spricht, weil nach neun Spielen erst sechs Punkte gewonnen wurden. Da wird vielleicht auf den Rängen leise über Zeidler und Sutter und Hüppi diskutiert. Aber in der Chefetage, wo Diskussionen auch Konsequenzen haben, wird gerührt, nicht geschüttelt.

Degen ist ein Mann, der einen Plan fasst und am nächsten Tag bereits den nächsten und so weiter. Die Pläne sind nicht verkehrt. Aber es fehlt ihnen die Lebensdauer. Mal ist Patrick Rahmen der richtige Trainer, dann wieder nicht, dann wieder schon und zuletzt war er es wieder nicht. Und bevor Rahmens Nachfolger Guillermo Abascal sein Debüt gegeben hat, wird schon über den nächsten Trainer beim FC Basel spekuliert.

Stehen aufgrund der aktuellen sportlichen Situation in der Kritik: Kaderplaner Philipp Kaufmann (l.), David Degen, VR-Präsident FC Basel Holding AG und Vizepräsident FC Basel 1893 AG (m.) und Chefscout Ruedi Zbinden (r.). Bild: Georgios Kefalas / KEYSTONE

Der Trainer

Die Frau schwärmt noch heute vom Besuch Peter Zeidlers an einem Juniorenturnier im appenzellischen Speicher. So gar nicht abgehoben sei er. Zeit für Selfies und Autogramme hätte er sich genommen und mit den Frauen am Spielfeldrand ausgiebig geplaudert. Ja, ein richtig netter sei er. Man hätte meinen können, er sei der Vater von einem der Jungs, die da gerade dem Ball hinterherrennen.

Zeidler ist – überspitzt formuliert – ein Trainer zum Anfassen. Das schätzt man in der Ostschweiz besonders, wo man sich ja gerne etwas bodenständiger gibt als in den grossen Finanz-, Polit- oder Pharma-Metropolen des Landes.

Auch in Basel hätten sie gerne so einen Trainer, der sich in der Stadt zeigt. Bernhard Heusler, der Vorvorgänger von David Degen, begründete den Wechsel von Heiko Vogel (an freien Tagen stets in Bayern) zu Murat Yakin auch damit, dass man den FCB-Trainer auch mal in der Stadt sehen soll. Erst kürzlich hatten sie so einen Trainer. Sogar einen aus ihrer Mitte. Den Ur-Basler Patrick Rahmen. Aber Händeschütteln allein ist noch keine Jobgarantie.

Gehen seit Februar getrennte Wege: Ur-Basler und ehemaliger Cheftrainer Patrick Rahmen (l.) und David Degen (r.). Bild: Georgios Kefalas / KEYSTONE

Geht es nach Degen, hat Rahmen vielleicht sogar zu viele Hände geschüttelt. Oder die falschen. Mal ist er zu wenig frech, zu wenig forsch, zu wenig fordernd. Und dann, wenn es darum geht, einem etwas flegelhaften Hochbegabten wie Sebastiano Esposito eine Lektion Demut zu vermitteln, ist Rahmen wieder zu konsequent. Schon nach weniger als einem Jahr scheint, als könne es nur der Trainer Degen dem Präsidenten Degen recht machen. Das kennen wir. Aus Sion. Und deshalb wird wohl auch Guillermo Abascal, ein klassischer Trainer-Söldner, in Basel nur eine begrenzte Halbwertzeit haben.

Die Mannschaft

St. Gallen und Basel waren im Winter äusserst aktiv auf dem Transfermarkt. Die Ostschweizer haben Leadership (Quintilla), Wasserverdrängung (Jankewitz) und Genialität (Toma) verpflichtet. Die Basler? Mit dem erfahrenen Szalai, dem wuchtigen Pavlovic und dem schlitzohrigen Chalov setzen sie bei ihren Neuverpflichtungen auf fast die gleichen Qualitäten. Bei St. Gallen funktionieren die Neuzugänge. Beim FC Basel bislang nicht.

Fühlt sich nach seinem erfolglosen halbjährigen Intermezzo beim FC Basel in St. Gallen wieder wohl: Jordi Quintilla (l.). Bild: Marc Schumacher / freshfocus

Das muss nicht zwingend an der Qualität der Neuen liegen. Beim FC St. Gallen ist eine klare Hierarchie und Struktur im Team erkennbar. Beim FC Basel nicht. Da sind mal Pajtim Kasami, Valentin Stocker und/oder Taulant Xhaka die Taktgeber, ehe sie sich wieder auf die Ersatzbank verkrümeln müssen. Leadership hätte der FCB mehr als genug. Aber meist sind es Leader auf Zeit. Und wenn ein Leader gebraucht wird, schauen sich die Leader, die gerade auf dem Platz stehen, mit fehlendem Selbstverständnis und grossen Fragezeichen in den Augen an.

Neben den Leadern hat Basel eine XL-Portion an Talent ausgeliehen oder gekauft. Verständlich. Denn nur junge, hochbegabte Kicker versprechen fette Transfereinnahmen. Und so ist der FCB die talentierteste Equipe der Super League. Aber die Tabelle (13 Punkte Rückstand auf den FCZ) sagt die Wahrheit. Zu viele dieser jungen Ausnahme-Kicker vermitteln den Eindruck, als müssten sie schon heute im San Siro oder im Old Trafford statt im «Joggeli» zu Hause sein. Die Hochbegabten wissen um ihre Wichtigkeit beim FCB. Das wussten früher ein Granit Xhaka, ein Breel Embolo oder ein Xherdan Shaqiri auch. Aber die Bedeutung des Klubs für die Region musste man ihnen nicht erklären. Ausserdem gab es damals noch Häuptlinge, die etwas zu bestellen hatten und so die jungen Überflieger subito wieder auf den Boden lotsten.

Das Team der St. Galler drückt indes ganz viel Dankbarkeit aus für die Chance, im Kybunpark die Karriere ein erstes oder ein zweites Mal zu lancieren. Da sind keine Spieler vom Format eines Esposito oder Ndoye. Aber es sind Spieler, die wissen, dass sie mehr Hunger haben müssen als die Espositos dieser Welt, um etwas zu erreichen. Es sind Spieler, die es aufregend finden, in St. Gallen zu spielen und sich trotzdem nicht mit dem Erreichten zufriedengeben.

Ja, der FC St. Gallen ist der Gegenentwurf zum FC Basel und fährt damit sehr gut. Aber es ist zu früh, um Degens Wirken abschliessend zu beurteilen. Vieles, was der rastlose FCB-Präsident anstösst, ist stimmig und durchdacht. Umso irritierender sind seine teils abrupten Richtungswechsel.