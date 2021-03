Fussball Die einmalige Chance: Marco Walker traut sich Als neuer Trainer soll Marco Walker den FC Sitten retten. Was hat der 50-Jährige, der zuletzt beim 1.-Ligisten FC Naters Oberwallis tätig war, dabei zu verlieren?

Marco Walker vermisste in seiner ersten Trainingseinheit die Lockerheit bei seinen Spielern. Maxime Schmid Keystone

Es gibt einfachere Fussballtrainer-Jobs als denjenigen, in einer sportlich heiklen Situation den FC Sitten zu übernehmen. Marco Walker traut sich das zu. Auch, weil das für ihn eine vielleicht einmalige Chance ist, in der Super League einzusteigen.

Zuletzt ging alles sehr schnell. Am Montagnachmittag wurde Marco Walker, der mit seiner Lebensgefährtin in Termen im Oberwallis wohnt, angerufen und zu einem Gespräch nach Martinach berufen. Bereits auf der Fahrt ins Unterwallis machte er sich Gedanken, was da auf ihn zukommen könnte. «Das Gespräch mit Christian Constantin war sehr positiv, wir wurden uns schnell einig». Er soll der Trainer sein, der den FC Sitten vor dem Abstieg aus der Super League bewahrt.

Dass Marco Walker diese Chance wahrnimmt, ist nachvollziehbar. Als Co.-Trainer des FC Basel arbeitete er ab 2009 neun Saisons lang erfolgreich unter renommierten Trainernamen wie Christian Gross, Thorsten Fink, Murat Yakin oder Urs Fischer. Nach kurzen Intermezzos beim FC Aarau und den Old Boys Basel übernahm der Solothurner 2019 den Oberwalliser 1.-Ligisten FC Naters. Der frühere Nationalspieler wollte Cheftrainer werden und sich hier beweisen. Jetzt erhält er bereits nach anderthalb Saisons an der Linie die Chance ganz oben, «die musste ich packen. Jetzt liegt es an mir».

Beim FC Naters Oberwallis ist ihm dies ordentlich gelungen, bei einem Punkteschnitt von 1,56 Zählern in seinen insgesamt 25 1.-Liga-Spielen. In der ersten Saison stand er beim Abbruch wegen der Corona-Pandemie auf Platz 2, die neue Saison begann mässiger mit fünf Niederlagen in neun Spielen. Kurioserweise wurde Walker im Oberwallis vom damaligen FC-Naters-Sportchef Jean-Paul Brigger angestellt. Jener Brigger, der als erster Trainer in der langen Amtszeit des Christian Constantin entlassen wurde. Erst vor zwei Wochen verlängerte Walker sein Engagement beim Erstligisten um eine weitere Saison, wegen einer eingebauten Ausstiegsklausel im Vertrag konnte er sofort gehen.

Am Dienstagvormittag leitete er bereits das erste Training des FC Sitten. An seiner Seite Amar Boumilat, der zuletzt unter Jean-Michel Aeby bei Yverdon, dem Leader der Promotion League, als Assistent tätig war. Der 47-jährige Franzose hat im Wallis eine Vergangenheit, zwischen 2013 und 2017 war er hier als Assistenztrainer für die Physis der Spieler verantwortlich.

Marco Walker und seine Ansprache an die Spieler vor dem ersten Training: «Es gilt, auch Fehler zu akzeptieren und Emotionen ins eigene Spiel zu bringen». Er habe nach der ersten Trainingseinheit die Lockerheit vermisst, «auch wenn diese im Abstiegskampf schwierig in die Köpfe der Spieler zu bringen ist».

Er selber hat nichts zu verlieren. Rettet er den FC Sitten vor dem Abstieg, notfalls über die Barrage, dann heisst der Trainer hier auch im nächsten Sommer Marco Walker. Wenn nicht, wird die Ursachenforschung eher bei seinem Vorgänger Fabio Grosso Halt machen, der nie zweimal nacheinander gewann und auch schon eine Serie von sieben sieglosen Partien auf den Platz brachte.

Keine Bedenken, unter einem Präsidenten wie Christian Constantin, der zuletzt erst noch zweimal selber in der Coachingzone stand, diese heikle Aufgabe anzugehen? «Nein,» sagt Walker, «Bedenken habe ich keine. Ich nutze die vier Trainings, die mir noch bleiben, um die richtigen Schlüsse zu ziehen für das kapitale Spiel in Luzern».

Dass er sich mit dem Präsidenten über die Aufstellung unterhält, das wird sich zwangshalber ergeben. Entscheiden will Walker trotzdem selber, er betrete nicht Neuland. Noch am Abend nach seiner Unterschrift unter den Trainervertrag, der bis Ende Saison gültig ist, schaute er sich per Video die letzten zwei Spiele seiner neuen Mannschaft an. Bereits vorher habe er den FC Sion beobachtet und könne sich ein Bild über einzelne Spieler machen. Walker ist überzeugt davon, «dass die Mannschaft über Qualität verfügt. Jetzt müssen wir diese umsetzen können, um im Abstiegskampf zu bestehen». Der Rückstand auf das breite Mittelfeld beträgt sechs und mehr Punkte, Schlusslicht Vaduz ist nur zwei Zähler weit weg.

Das heikle Unterfangen wird auch zur persönlichen Herausforderung für den 50-Jährigen. Die aufdecken wird, ob einer, der mit noch relativ wenig Trainererfahrung aus der 1. Liga kommt, in der Super League sofort etwas bewirken kann. Oder ob Marco Walker wie viele seiner Vorgänger nur zu einer Randnotiz in der langen Liste der Trainernamen beim FC Sitten verkommt.